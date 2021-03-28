MLB／功夫熊貓復活 山多瓦拚進勇士開季名單

大聯盟新球季倒數5天，勇士隊總教練史尼克（Brian Snitker）今天宣布，「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）將在開季26人名單中，這位34歲老將將展開生涯第14個球季。

山多瓦在熱身賽出賽17場，合計37個打數揮出16支安打，打擊率4成32，攻下4分打點，儘管16安只有3支二壘打，未有全壘打紀錄，教練團評估他的打擊表現夠穩定，左打也有一定功能性，決定登錄開季名單。

這位委內瑞拉名將在巨人隊時期，曾於2010、12、14年奪下3座世界大賽冠軍，12年還獲選MVP，今年和勇士隊簽下小聯盟合約， 通過春訓考驗後，球團高層執行大聯盟合約，本季年薪100萬美元，開季身分將是內野工具人。

史尼克表示，山多瓦非常具有職業意識，熱身賽表現非常好，替補野手需要這位左打，他是最合適人選。

大聯盟4月2日開季，勇士作客費城對決費城人隊，開季連打6場客場，10日再回亞特蘭大進行主場首戰，今年將挑戰分區4連霸。