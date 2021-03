MLB／單局8保送+荒謬守備 費城人被老虎完成大逆轉

雖然只是春訓,但這樣的守備實在不應出現在大聯盟賽場,在今(28日)費城人客場面對老虎的熱身賽中,費城人牛棚投手連環爆,除了第8局投出8次保送,其中包含7次四壞與1次觸身球外,還演出一次荒謬的「系隊級」守備,也讓他們單局狂丟8分被逆轉。

I can’t describe this play. Just watch. #Tigers pic.twitter.com/mOd3hn1Sp9

時間回到7局結束,當時費城人還以8:1領先老虎,續投的後援投手帕金森(David Parkinson)先挨一轟後投出保送及觸身球退場,保里諾(David Paulino)上場救援卻提油救火,辛苦解決2人的代價是送回4分,接替的瓦倫(Zach Warren)再連丟3次保送讓老虎喜孜孜擠回2分,費城人再換投,沒想到賈西亞(Julian Garcia)延續牛棚走鐘的控球,再丟2個保送讓比分超前,終場也以8:9神奇吞敗。

此外,8局在費城人取得2出局後,賈西亞滿壘面對老虎隊帕拉迪斯(Isaac Paredes)時投出暴投,但球並沒有飛太遠,二壘跑者誤判奔向三壘不及,捕手也即時傳向二壘想策動觸殺,然而卻因為一連串的暴傳導致全員安全上壘,也讓記者佩佐德推文表示:「這球實在太荒謬了。」

Here's how Statcast saw that Phillies-Tigers rundown. pic.twitter.com/ODY58qqp64