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MLB／單局8保送+荒謬守備 費城人被老虎完成大逆轉
雖然只是春訓，但這樣的守備實在不應出現在大聯盟賽場，在今（28日）費城人客場面對老虎的熱身賽中，費城人牛棚投手連環爆，除了第8局投出8次保送，其中包含7次四壞與1次觸身球外，還演出一次荒謬的「系隊級」守備，也讓他們單局狂丟8分被逆轉。
I can’t describe this play. Just watch. #Tigers pic.twitter.com/mOd3hn1Sp9— Evan Petzold (@EvanPetzold) March 27, 2021
時間回到7局結束，當時費城人還以8：1領先老虎，續投的後援投手帕金森（David Parkinson）先挨一轟後投出保送及觸身球退場，保里諾（David Paulino）上場救援卻提油救火，辛苦解決2人的代價是送回4分，接替的瓦倫（Zach Warren）再連丟3次保送讓老虎喜孜孜擠回2分，費城人再換投，沒想到賈西亞（Julian Garcia）延續牛棚走鐘的控球，再丟2個保送讓比分超前，終場也以8：9神奇吞敗。
此外，8局在費城人取得2出局後，賈西亞滿壘面對老虎隊帕拉迪斯（Isaac Paredes）時投出暴投，但球並沒有飛太遠，二壘跑者誤判奔向三壘不及，捕手也即時傳向二壘想策動觸殺，然而卻因為一連串的暴傳導致全員安全上壘，也讓記者佩佐德推文表示：「這球實在太荒謬了。」
Here's how Statcast saw that Phillies-Tigers rundown. pic.twitter.com/ODY58qqp64— Jason Beck (@beckjason) March 27, 2021
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