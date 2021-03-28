MLB／洋基全壘打王沃特半月板撕裂 確定缺席開幕戰

開幕戰箭在弦上，洋基隊今（28日）卻傳出壞消息，據《ESPN》報導，陣中全壘打王沃特（Luke Voit）由於膝關節半月板撕裂，確定將缺席四月初的開幕戰，預計將至少缺席三個禮拜。

Jay Bruce will be on the team, Aaron Boone said. Luke Voit had an MRI on his knee. He has a partial meniscus tear and will have surgery. Three weeks of no baseball activity. — Bryan Hoch (@BryanHoch) March 27, 2021

洋基隊一壘手沃特在去年60場的縮水賽季中敲出22發全壘打榮登聯盟全壘打王，他同時也是打線中非常重要的一員，教頭布恩（Aaron Boone）表示會儘早讓他接受手術，觀察早期情況如何才能進行後續評估，而一壘的空缺預計將由布魯斯（Jay Bruce）替補。

「法官」賈吉（Aaron Judge）透露：「沃特是球隊的重要人物，除了是中心打線的主砲，他也是激勵大家的領袖，失去他會讓我們很辛苦，但我相信布魯斯能夠幫上忙。」

將滿34歲的布魯斯是縱橫大聯盟沙場 1510場的老將，但過去鎮守一壘的經驗只有54場，他今年休賽季與洋基簽下小聯盟合約，若成功進入輪值將獲135萬美元的年薪，本人在知悉將替補沃特成為先發一壘手時表示：「這就是我加盟洋基的原因，我很興奮。」在春訓的31個打席中他的打擊率為.194，並敲出3分打點。

沃特在美國時間星期五（台灣時間27日）接受了核磁共振（MRI）檢驗，他事後決定接受治療，4月1日開季後預計將暫時從傷兵名單中出發。