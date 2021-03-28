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MLB／林子偉遭下放小聯盟 開季台將只剩張育成

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林子偉。 法新社
林子偉。 法新社

雙城隊今天公布5人下放名單，台將林子偉也在其中，確定他將從小聯盟開季，等待重返大聯盟的機會，而這也代表今年只有效力印地安人隊的張育成闖進開季26人名單。

林子偉去年遭紅襪移出40人名單，也未獲小聯盟合約簽回，黯然離開這支待了9年的球隊，他隨後與雙城簽下小聯盟合約，繼續追逐「美」夢。

旅美生涯的第10年來到雙城，林子偉在熱身賽共出賽14場，累積16打數敲出5安打，有3支二壘打，打擊率3成13，守備位置從二壘、游擊、三壘到外野都涵蓋，這張成績單無法為他換到一張前進開季名單的入場券。

2021年大聯盟賽季將在4月2日開打，雙城今天將春訓名單砍至30人，林子偉未闖過這一關，下放小聯盟春訓營後，今年確定將從小聯盟開季，等待晉升的機會。

今年共有3位台灣球員參加大聯盟春訓，巨人隊投手鄧愷威先一步下放，再加上今天林子偉也無緣進入26人名單，確定今年開季台將代表只剩張育成。

林子偉

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