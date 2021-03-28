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MLB／張育成再添二壘安打 春訓長打表現全隊第一

中央社 / 洛杉磯27日專電
效力克里夫蘭印地安人隊的內野手張育成春訓熱身賽敲出4支全壘打，可望靠長打火力，取得開季26人名單。 中央社
效力克里夫蘭印地安人隊的內野手張育成春訓熱身賽敲出4支全壘打，可望靠長打火力，取得開季26人名單。 中央社

昨天總教練才稱讚他是全隊數一數二傑出打者，張育成今天替補上場2打數2安打，包括1支二壘安打，春訓打擊率回升到3成14，長打率0.771在主力球員裡名列第一。

昨天得到好消息，確定開季從大聯盟出發，25歲的台灣好手張育成今天在倒數第4場熱身賽，客場出戰道奇隊，以替補三壘手上場，2次打擊分別是一壘安打、二壘安打。

儘管春訓成績僅供參考，不列入正式紀錄，但對大聯盟資歷只有2年、還沒站穩先發的張育成來說，每一次表現機會都很重要。特別是他去年9月剛當爸爸，旅美8年首次以新手爸爸的身分開始春訓。

他之前接受中央社專訪時說，本季目標是「打出自己的成績，讓大家知道我從台灣來」。

在亞利桑那州一個多月的春訓，張育成展示季前修正過的揮棒軌跡，改善「倒棒」問題後，16場比賽敲出11支安打，其中4支全壘打並列隊上最多，另有2支二壘安打、1支三壘安打。長打對比一壘安打的比例是7比4。

他的長打率0.771和攻擊指數1.123都在固定出賽的球員中名列前茅。

克里夫蘭印地安人隊總教練法蘭科納（TerryFrancona）以「危險」評論張育成站上打擊區時帶給對手的威脅性。

法蘭科納說：「他一直以來都很努力。我只知道，每次看到他站上打擊區，我都覺得他很危險。這是好感覺。他移到一壘守得很好，給我們多一個調度的選擇，他內野每個位子都可以守。」

越接近開季，張育成手感越燙，先前歷經8打數沒安打之後，近3場比賽5打數5安打，其中2支二壘安打，累計打擊率回升到3成14。

張育成 大聯盟

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