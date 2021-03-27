MLB／克蕭還在睡？春訓4戰投12.1局 防禦率高達10

早已被預訂為道奇開幕戰先發投手的克蕭（Clayton Kershaw），今(27)日在春訓最後一戰對上運動家，狀況仍未調整到位，主投3.1局被敲出9支安打狂丟8分，春訓4戰下來投12.1局、防禦率高達10.22、被打擊率3成75。

克蕭第1局投出三上三下後，接下來2、3、4局都有掉分狀況，在第4局投出保送後，由岡薩雷茲（Victor Gonzalez）接替投球，總計克蕭今日主投3.1局雖然送出6次三振，但丟掉8分已直逼生涯最高。

克蕭曾在2009年面對洛磯，狂丟生涯最高的9分責失，當時他主投4.2局被敲出8支安打，包含遭史匹柏斯（Ryan Spilborghs）、巴姆斯（Clint Barmes）揮出全壘打，為克蕭例行賽中最慘一役。

賽後克蕭接受訪問提到自身狀況，「我毫無選擇，現在我要做好準備，我很興奮開幕戰的到來，這會激起我的腎上腺素，讓我們再次出發吧。」