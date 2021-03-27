MLB／羅德里奎茲疑患「死臂」 無緣主投紅襪開幕戰

才被任命為紅襪開幕戰先發投手的「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez)，卻在近日疑似患上「死臂(Dead Arm)」，確定無緣開幕戰，而羅德里奎茲的先發位置將由「火球男」伊瓦迪（Nathan Eovaldi）擔綱。

去年羅德里奎茲因新冠肺炎留下心肌炎後遺症，選擇退出去年賽季，也被認為因身體歷經長時間休養，突然接受大量投球訓練，因此才造成「死臂」情況。過去沙巴西亞（CC Sabathia）、克蕭（Clayton Kershaw）等大投手都罹患過類似症狀。

目前羅德里奎茲依舊能進行傳球訓練，而明(28)日將到牛棚調整並觀察狀況，紅襪沒有將羅德里奎茲擺進傷兵名單的打算，總教練柯拉（Alex Cora）表示，如果情況允許，羅德里奎茲預計只會跳過1場先發，而至於面對金鶯的開幕戰，紅襪也將推出伊瓦迪擔綱先發。

羅德里奎茲目前在春訓出賽4場，共投13.2局繳出3勝0敗、防禦率2.63以及15次三振，狀況絕好調，可惜卻因患上「死臂」，無緣生涯首次開幕戰先發。