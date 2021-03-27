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MLB／連兩年大聯盟開季 張育成代打敲安維持手感

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
印地安人隊總教練法蘭柯納盛讚張育成是危險人物。 美聯社資料照
印地安人隊總教練法蘭柯納盛讚張育成是危險人物。 美聯社資料照

印地安人隊台灣好手張育成今年春訓敲出4轟，今天賽前就已確定進入大聯盟開季名單，總教練法蘭柯納（Terry Francona）更盛讚他是危險人物，張育成加上對洛磯隊代打敲出1安，春訓打擊率提升到2成73，保持好手感迎接新球季。

印地安人隊今天公布開季26人名單部分結果，張育成名列其中，連續兩年進入大聯盟開季名單，法蘭柯納表示：「張育成是我們這次春訓打擊表現較好的打者之一，他很努力，每次我看到他，打擊表現看起來很危險」。

張育成確實危險，加上今天對洛磯隊8局下代打敲出一壘打，張育成今年在春訓33打數敲出9支安打，其中有6支長打，包括4轟，另二壘打、三壘打各一。

不過法蘭柯納表示，張育成今天出賽機會無法保證，因為主要擔任內野替補，加上印地安人隊內野手本來就較少休息，不過他會在一壘有更多機會，「他移防一壘後守得不錯，讓球隊調度上有更多選擇，內野每個位置都可以守」。

印地安人隊目前先發一壘手將交給左打的包爾（Jake Bauer），生涯對左投打擊率2成07，右打的張育成或許在一壘有更多機會。

張育成 印地安人 大聯盟

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