MLB／數字解析大谷翔平春訓表現 美媒稱是前所未見！

以「二刀流」身分進入大聯盟的日籍球星大谷翔平,首年熱身賽留下防禦率高達27、1成25打擊率,不僅被形容為僅有高中生身手,也讓人再次懷疑天使投資眼光是否失敗,不過兩年下來大谷翔平很快打破質疑,展現極佳的投打天賦,今年春訓更是調整得宜,今(26)日大谷翔平擊出熱身賽第5發全壘打後,媒體對他的稱讚也如同紙片般飛來。

大谷翔平揮別前兩年熱身賽總是慢熱情況,今年春訓投打兩方面都有高檔演出,《CBS Sports》記者維耶蒂(Danny Vietti)甚讚,「我才不管這不是熱身賽,大谷翔平正在做出大聯盟史上前所未見的事,在投手丘可以投出14K,飆出101英哩,還有5成71打擊率及5支全壘打,他的表現真是令人難以置信。」

I don’t care that it’s spring training, Shohei Ohtani is doing things on a baseball field we’ve never seen before.



• 14 Ks across 8 IP on the mound (throwing 101-mph)

• .571 BA, 5 HR, 8 RBI at the plate



Unbelievable. pic.twitter.com/KqUAVA2x6h