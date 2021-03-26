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MLB／曾在12強痛擊「最強銀行員」 白襪有望升上農場大物

聯合新聞網 / 綜合報導
白襪大物馮恩（Andrew Vaughn）因希曼尼茲受傷，有望擔任開幕戰先發左外野手。 美聯社
白襪大物馮恩（Andrew Vaughn）因希曼尼茲受傷，有望擔任開幕戰先發左外野手。 美聯社

根據《ESPN》報導，白襪左外野手希曼尼茲(Eloy Jimenez)昨(25)日因試圖接對手全壘打球而不慎受傷，接受檢查後確定為左胸肌鍵撕裂，預計將要缺席5至6個月。

24歲的希曼尼茲是經由前明星左投昆塔納（Jose Quintana）交易案而來到白襪，2019年初聲試啼登上大聯盟，出賽122場繳出2成67打擊率、31轟、79分打點的優質表現，隔年縮水賽季也有著打擊率2成96、14轟及41分打點的演出，也讓他在季末榮獲首度獲選銀棒獎殊榮，是白襪不可或缺的重砲手之一。

目前白襪陣中外野手眾多，賈西亞（Leury Garcia）、恩格爾（Adam Engel）、威廉斯（Nick Williams）及漢米爾頓（Billy Hamilton）皆為頂替希曼尼茲人選，雖然恩格爾因右腿筋拉傷而進入傷兵名單，但預計會在4月中旬回歸。

此外《ESPN》也提到，被視為打擊天才的白襪大物馮恩（Andrew Vaughn），也是開幕戰先發左外野人選之一，雖然小聯盟生涯至今皆以一壘手身分出賽，但去年夏天馮恩就已經嘗試在外野出賽，今年春訓也有在外野進行守備訓練。

白襪左外野手希曼尼茲(Eloy Jimenez)因傷預計將要缺席5至6個月。 歐新社。
白襪左外野手希曼尼茲(Eloy Jimenez)因傷預計將要缺席5至6個月。 歐新社。

馮恩在2019年代表美國隊於12強出賽，28個打數擊出9支安打，另有1分打點，打擊率3成21，其中台灣之戰面對先發投手「最強銀行員」吳昇峰，首局便擊出帶有1分打點的一壘安打，幫助美國隊先馳得點。今年春訓馮恩雖僅有2成69打擊率，但也繳出2發全壘打，擁有不俗長打火力。

西亞

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