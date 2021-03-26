聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／將自己視為FA 柯瑞亞嗆太空人：開價錢太少
明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）明年賽季將成為自由球員，傳出太空人在昨(25)日提出6年1億2000萬延長合約，仍不被柯瑞亞所接受，而今日這位狀元游擊手接受訪問時坦言確有此事，但也強調雙方金額上的落差，也是未能達成協議的關鍵。
昨日《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）爆料，太空人開出媲美紅襪游擊手波賈茲（Xander Bogaerts)的6年1億2000萬延長合約，然而柯瑞亞團隊並未接受，而今日當事者也出面接受訪問，直接了當表示：「這次他們提出的報價，我覺得太少了。如果這金額是他們對我的看法，那我也會有我的立場，我會試著為休士頓帶來另一座冠軍後，投入自由市場尋找理想合約。」
根據大聯盟記者麥克塔加特(Brian McTaggart)報導，柯瑞亞已向太空人發出最後通牒，將開幕日訂為談約的最後期限，更強調不會改變心意，麥克塔加特更爆料，柯瑞亞已將自己視為自由球員，甚至向太空人嗆聲，「如果他們不想跟我簽長約，那其他球隊會的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言