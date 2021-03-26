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MLB／將自己視為FA 柯瑞亞嗆太空人：開價錢太少

聯合新聞網 / 綜合報導
明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）拒絕太空人6年1億2000萬延長合約，強調金額上的落差是未能達成協議的關鍵。 歐新社。
明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）拒絕太空人6年1億2000萬延長合約，強調金額上的落差是未能達成協議的關鍵。 歐新社。

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）明年賽季將成為自由球員，傳出太空人在昨(25)日提出6年1億2000萬延長合約，仍不被柯瑞亞所接受，而今日這位狀元游擊手接受訪問時坦言確有此事，但也強調雙方金額上的落差，也是未能達成協議的關鍵。

昨日《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）爆料，太空人開出媲美紅襪游擊手波賈茲（Xander Bogaerts)的6年1億2000萬延長合約，然而柯瑞亞團隊並未接受，而今日當事者也出面接受訪問，直接了當表示：「這次他們提出的報價，我覺得太少了。如果這金額是他們對我的看法，那我也會有我的立場，我會試著為休士頓帶來另一座冠軍後，投入自由市場尋找理想合約。」

根據大聯盟記者麥克塔加特(Brian McTaggart)報導，柯瑞亞已向太空人發出最後通牒，將開幕日訂為談約的最後期限，更強調不會改變心意，麥克塔加特更爆料，柯瑞亞已將自己視為自由球員，甚至向太空人嗆聲，「如果他們不想跟我簽長約，那其他球隊會的。」

太空人

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