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MLB／回到馬林魚完成最後一舞 岡薩雷茲圓夢宣布退休
休賽季來到馬林魚的35歲左投岡薩雷茲（Gio Gonzalez），今(26)日在個人IG上宣布高掛球鞋，結束長達13年的職業生涯，岡薩雷茲從小在佛州生長，今年則是如願披上馬林魚戰袍出賽，「這是我生涯中最大的夢想」。
岡薩雷茲於2008年登上大聯盟，先後為運動家、國民、釀酒人及白襪效力，期間2度入選全明星賽，拿下1座勝投王，生涯戰績為131勝101負，平均防禦率3.70。
岡薩雷茲的巔峰為效力國民時期，2012年拿下21勝8負、2.89防禦率及207次三振，並入選塞揚獎最終名單，岡薩雷茲是為國民從黑暗時期逐漸復興的重要投手，為球隊立下不少汗馬功勞。
去年岡薩雷茲二度重返白襪，送出1勝2敗、4.83防禦率，休賽季也與家鄉球隊馬林魚簽下小聯盟合約，春訓僅投0.1局被敲出8支安打失7分，最終岡薩雷茲也興起退休的念頭。
「這是我最大的夢想之一，在馬林魚主場觀眾面前投球。我為他獻上了最後一舞，我愛這個團隊及工作人員，謝謝你們給我這個機會。」
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