快訊

新冠境外移入確診補教男師 在台接觸者增加至30人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／日本2強投扛開幕戰 韓國4將進開季名單

聯合新聞網 / 綜合報導
前田健太(左)與達比修有兩名日籍投手同日主投開幕戰先發，是大聯盟史上第一次。 美聯社、路透
前田健太(左)與達比修有兩名日籍投手同日主投開幕戰先發，是大聯盟史上第一次。 美聯社、路透

休賽季透過交易來到聖地牙哥的日籍強投達比修有，今(26)日確定將主投開幕戰，這也是達比修有自2017年後，再度被賦予此重任，加上早已確定為雙城投出新賽季第一球的前田健太，將是大聯盟史上首度有2名日籍投手同日在開幕戰先發登板。

休賽季做出大量補強的教士，儘管先發輪值有著史奈爾（Blake Snell）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove)、帕達克(Chris Paddack)等好手，總教練丁格勒（Jayce Tingler）仍將開幕戰任務交由達比修有，而這位日籍強投上次扛起開幕戰先發，已要追朔到2017年遊騎兵時期，不過當時開幕戰達比修有面對印地安人，僅投3局被敲出3支安打，送出4次保送丟4分，表現並不理想。

而去年入圍塞揚獎最終決選名單的前田健太，也早早被宣布將成為雙城開幕戰先發投手，這也將是大聯盟首度有2名日籍投手在同日開幕戰先發登板，根據日媒《Full-Count》報導，這也是自2017年洋基田中將大及遊騎兵達比修有已來，再度有2名日籍投手在開幕戰先發登板，但當時田中將大早一天出賽，2名日本投手同日出賽則是第一次。

而大聯盟官網今日也針對韓將做出預測，藍鳥王牌柳賢振、紅雀投手金廣鉉是開幕戰26人名單絕對人選外，今年由韓職跨海挑戰大聯盟的金河成，也被視為教士替補端上重要工具人，而老將梁玹種在熱身賽投9.1局送出10次三振、防禦率3.86，可望在遊騎兵牛棚爭得一席之地，而較可惜的是，目前因膝蓋問題而持續缺賽的光芒一壘手崔志萬，恐將無緣開季名單。

日本

相關新聞

MLB／日本2強投扛開幕戰 韓國4將進開季名單

休賽季透過交易來到聖地牙哥的日籍強投達比修有，今(26)日確定將主投開幕戰，這也是達比修有自2017年後，再度被賦予此重任，加上早已確定為雙城投出新賽季第一球的前田健太，將是大聯盟史上首度有2名日籍投

MLB／狂！大谷翔平敲春訓第5轟追平松井秀喜紀錄

春訓投打狀況火燙的天使日籍「二刀流」球星大谷翔平，今(26)日對戰洛磯的熱身賽擔任2棒DH，首局就敲出反方向陽春彈，也是今年熱身賽第5支全壘打，追平了前洋基強打「酷斯拉」松井秀喜所保持的日籍打者開轟紀

MLB／美媒力推張育成進開季名單 一數據為他背書

印地安人台將張育成春訓有著亮眼演出，有望生涯首次進入開幕戰名單，而今(26)日克里夫蘭當地媒體《cleveland.com》也力推張育成進入26人名單，稱他的長打火力令人印象深刻。 張育成春訓火燙表

MLB／誰會是2021賽季新人王？大聯盟官網看好金河成

距離大聯盟例行賽開打只剩不到9天，官網揭露了本季兩聯盟有機會角逐年度新人王的人選，其中來自韓國的教士隊金河成名列國聯第五，足見記者們有多麼看好他的表現。 美聯第一不意外是光芒的阿羅薩雷納（Ran

MLB／總算要明令禁止 大聯盟要抓投手「抹油」作弊

大聯盟預計在今年（2021）球季將針對投手使用違規外部物質加以規範，據《紐約郵報》記者雪曼（Joel Sherman）透露，聯盟將透過Statcast系統的提供的轉速數據，來比對投手過去轉速相較現在是

MLB／張育成跑壘差點超車 隊友：忘記他有多快

印地安人隊今天以5：6輸給響尾蛇隊，台將張育成單場敲出2安打，不過大聯盟官網聚焦討論他的跑壘速度，差點追過前面的隊友，兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。