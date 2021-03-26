MLB／日本2強投扛開幕戰 韓國4將進開季名單

休賽季透過交易來到聖地牙哥的日籍強投達比修有，今(26)日確定將主投開幕戰，這也是達比修有自2017年後，再度被賦予此重任，加上早已確定為雙城投出新賽季第一球的前田健太，將是大聯盟史上首度有2名日籍投手同日在開幕戰先發登板。

休賽季做出大量補強的教士，儘管先發輪值有著史奈爾（Blake Snell）、馬斯葛洛夫（Joe Musgrove)、帕達克(Chris Paddack)等好手，總教練丁格勒（Jayce Tingler）仍將開幕戰任務交由達比修有，而這位日籍強投上次扛起開幕戰先發，已要追朔到2017年遊騎兵時期，不過當時開幕戰達比修有面對印地安人，僅投3局被敲出3支安打，送出4次保送丟4分，表現並不理想。

而去年入圍塞揚獎最終決選名單的前田健太，也早早被宣布將成為雙城開幕戰先發投手，這也將是大聯盟首度有2名日籍投手在同日開幕戰先發登板，根據日媒《Full-Count》報導，這也是自2017年洋基田中將大及遊騎兵達比修有已來，再度有2名日籍投手在開幕戰先發登板，但當時田中將大早一天出賽，2名日本投手同日出賽則是第一次。

而大聯盟官網今日也針對韓將做出預測，藍鳥王牌柳賢振、紅雀投手金廣鉉是開幕戰26人名單絕對人選外，今年由韓職跨海挑戰大聯盟的金河成，也被視為教士替補端上重要工具人，而老將梁玹種在熱身賽投9.1局送出10次三振、防禦率3.86，可望在遊騎兵牛棚爭得一席之地，而較可惜的是，目前因膝蓋問題而持續缺賽的光芒一壘手崔志萬，恐將無緣開季名單。