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MLB／美媒力推張育成進開季名單 一數據為他背書
印地安人台將張育成春訓有著亮眼演出，有望生涯首次進入開幕戰名單，而今(26)日克里夫蘭當地媒體《cleveland.com》也力推張育成進入26人名單，稱他的長打火力令人印象深刻。
張育成春訓火燙表現，讓克里夫蘭媒體注意到了，根據報導指出，張育成在去年熱身賽便展現兇猛砲火，也敲出並列今年的4發全壘打，但當時陣中有著林多(Francisco Lindor)、拉米瑞茲（Jose Ramirez）坐鎮三游，讓張育成苦無發揮空間。
不過今年印地安人將明星游擊首林多交易之後，張育成在今年熱身賽再度維持好手感，再度敲出4發全壘打，繳出2成50打擊率及9分打點，OPS值高達1.013，再度敲出4轟也與隊上重砲雷耶斯（Franmil Reyes）並列春訓全壘打王，報導更誇讚張育成表現「已經打臉那些質疑他的人」。
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