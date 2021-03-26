MLB／狂！大谷翔平敲春訓第5轟追平松井秀喜紀錄

春訓投打狀況火燙的天使日籍「二刀流」球星大谷翔平，今(26)日對戰洛磯的熱身賽擔任2棒DH，首局就敲出反方向陽春彈，也是今年熱身賽第5支全壘打，追平了前洋基強打「酷斯拉」松井秀喜所保持的日籍打者開轟紀錄。

大谷首打席面對落磯先發投手剛伯（Austin Gomber）投出的第一球，就敲出左外野反方向陽春全壘打，為天使先馳得點，3局上大谷擔任首名打者，擊出三壘方向滾地球遭刺殺，第3打席敲出左外野飛球出局，總計今日大谷繳出3支1，打擊率仍是高檔的5成71，目前春訓已連續11場皆有安打演出。

根據日媒《讀賣新聞》報導，大谷今日擊出春訓第5轟，追平2005年洋基日籍強打松井秀喜的紀錄，而當年酷斯拉在例行賽全勤出賽，繳出3成05打擊率、23轟及116分打點，無愧「酷斯拉」之名。

2005年前洋基強打「酷斯拉」松井秀喜在熱身賽敲出5轟。 歐新社

至於投手表現方面，雖然帳面上僅有0勝2負、7.88防禦率，但在8局投球數中狂飆14次三振，也曾投出刷新赴美後最快101.9英哩球速，而大谷下場登板預計為台灣時間30日，將面對衛冕軍同城道奇。