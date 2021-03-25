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MLB／誰會是2021賽季新人王？大聯盟官網看好金河成
距離大聯盟例行賽開打只剩不到9天，官網揭露了本季兩聯盟有機會角逐年度新人王的人選，其中來自韓國的教士隊金河成名列國聯第五，足見記者們有多麼看好他的表現。
美聯第一不意外是光芒的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），去年他在季後賽歷史級的表現不必再多加贅述，除了揮空率較高的疑慮，作家預測他新賽季打擊率能有個.270、30轟15盜的成績。
國聯第一則由海伊斯（Ke'Bryan Hayes）拿下，在大破大立的海盜，他有機會獲得完整的上場時間，去年他在24場的縮水賽季比賽中敲出 .376/.442/.682的打擊三圍，此外他還是個頂尖的防守者，也因此作者認為他會在貢獻產值（WAR）的比項中吃香。
值得一提的是，教士隊今年以4年2800萬美元延攬的韓國好手金河成被排在第五，認為他可以在完整賽季打出.275/.350/.450的不俗成績，並預測擁有不錯的擊球能力的他將敲出15發全壘打。
大聯盟官網預測名單
美國聯盟
1.阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）
2.克蘭尼奇（Jarred Kelenic，水手）
3.鮑恩（Andrew Vaughn，白襪）
4.法蘭柯（Wander Franco，光芒）
5.馬德里格爾（Nick Madrigal，白襪）
國家聯盟：
1.海伊斯（Ke'Bryan Hayes，海盜）
2.安德森（Ian Anderson，勇士）
3.卡爾森（Dylan Carlson，紅雀）
4.桑契斯（Sixto Sanchez，馬林魚）
5.金河成（教士）
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