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MLB／誰會是2021賽季新人王？大聯盟官網看好金河成

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
筆者認為金可以在完整賽季打出.275/.350/.450的不俗成績，不錯的擊球能力預測他將敲出15發全壘打 美聯社
筆者認為金可以在完整賽季打出.275/.350/.450的不俗成績，不錯的擊球能力預測他將敲出15發全壘打 美聯社

距離大聯盟例行賽開打只剩不到9天，官網揭露了本季兩聯盟有機會角逐年度新人王的人選，其中來自韓國的教士隊金河成名列國聯第五，足見記者們有多麼看好他的表現。

美聯第一不意外是光芒的阿羅薩雷納（Randy Arozarena） 歐新社
美聯第一不意外是光芒的阿羅薩雷納（Randy Arozarena） 歐新社

美聯第一不意外是光芒的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），去年他在季後賽歷史級的表現不必再多加贅述，除了揮空率較高的疑慮，作家預測他新賽季打擊率能有個.270、30轟15盜的成績。

國聯第一則由海伊斯（Ke'Bryan Hayes）拿下。 美聯社
國聯第一則由海伊斯（Ke'Bryan Hayes）拿下。 美聯社

國聯第一則由海伊斯（Ke'Bryan Hayes）拿下，在大破大立的海盜，他有機會獲得完整的上場時間，去年他在24場的縮水賽季比賽中敲出 .376/.442/.682的打擊三圍，此外他還是個頂尖的防守者，也因此作者認為他會在貢獻產值（WAR）的比項中吃香。

值得一提的是，教士隊今年以4年2800萬美元延攬的韓國好手金河成被排在第五，認為他可以在完整賽季打出.275/.350/.450的不俗成績，並預測擁有不錯的擊球能力的他將敲出15發全壘打。

大聯盟官網預測名單

美國聯盟

1.阿羅薩雷納（Randy Arozarena，光芒）

 2.克蘭尼奇（Jarred Kelenic，水手） 

3.鮑恩（Andrew Vaughn，白襪）

 4.法蘭柯（Wander Franco，光芒）

 5.馬德里格爾（Nick Madrigal，白襪）

國家聯盟：

1.海伊斯（Ke'Bryan Hayes，海盜）

 2.安德森（Ian Anderson，勇士） 

3.卡爾森（Dylan Carlson，紅雀） 

4.桑契斯（Sixto Sanchez，馬林魚） 

5.金河成（教士）

馬德里

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