MLB／誰會是2021賽季新人王？大聯盟官網看好金河成

距離大聯盟例行賽開打只剩不到9天，官網揭露了本季兩聯盟有機會角逐年度新人王的人選，其中來自韓國的教士隊金河成名列國聯第五，足見記者們有多麼看好他的表現。

美聯第一不意外是光芒的阿羅薩雷納（Randy Arozarena） 歐新社

美聯第一不意外是光芒的阿羅薩雷納（Randy Arozarena），去年他在季後賽歷史級的表現不必再多加贅述，除了揮空率較高的疑慮，作家預測他新賽季打擊率能有個.270、30轟15盜的成績。

國聯第一則由海伊斯（Ke'Bryan Hayes）拿下。 美聯社

國聯第一則由海伊斯（Ke'Bryan Hayes）拿下，在大破大立的海盜，他有機會獲得完整的上場時間，去年他在24場的縮水賽季比賽中敲出 .376/.442/.682的打擊三圍，此外他還是個頂尖的防守者，也因此作者認為他會在貢獻產值（WAR）的比項中吃香。

值得一提的是，教士隊今年以4年2800萬美元延攬的韓國好手金河成被排在第五，認為他可以在完整賽季打出.275/.350/.450的不俗成績，並預測擁有不錯的擊球能力的他將敲出15發全壘打。

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