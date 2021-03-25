MLB／總算要明令禁止 大聯盟要抓投手「抹油」作弊

大聯盟預計在今年（2021）球季將針對投手使用違規外部物質加以規範，據《紐約郵報》記者雪曼（Joel Sherman）透露，聯盟將透過Statcast系統的提供的轉速數據，來比對投手過去轉速相較現在是否有明顯的提升。

ICYMI https://t.co/Wjm6wX66s9… news: MLB is issuing a memo to teams this week that it plans to use Statcast to try to nab pitchers illegally doctoring the ball. — Joel Sherman (@Joelsherman1) March 24, 2021

目前已經有足夠數據證明投手投球的轉速與打者揮空率的關聯，也因此投手「抹油」成了不少球員不能說的秘密，甚至連打者都不介意投手以此增加控球，減少觸身球的發生。

Teams are warned that employees are not allowed to handle foreign substances, tell a pitcher how to mask them or interfere with the collection of game-used balls. MLB has said it wants to crack down. This is a broad-sounding effort whose efficacy will be interesting in practice. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 24, 2021

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）透露，聯盟將會派人監視休息室、走道、打擊籠、牛棚等地區以減少外部物質的使用可能，甚至還會隨機抽選比賽用球給第三方實驗室進行分析，此外，聯盟也會透過Statcast系統的提供的轉速數據，來比對投手過去轉速相較現在是否有明顯的提升。

去年三月，天使前客場休息室經理哈金斯(Brian Harkins)就曾因提供非法物質給客隊投手遭到天使開除，他洋洋灑灑列出退役及現役、曾經待過天使的選手，指出這些投手皆曾使用非法物質幫助投球，包括帕西弗(Troy Percival)、當艾利(Brendan Donnelly)、恰特伍德(Tyler Chatwood)、傑普森(Kevin Jepsen)、貝卓西恩(Cam Bedrosian)、米多頓(Keynan Middleton)、派提特(Yusmeiro Petit)、巴德(Luke Bard)、安卓斯(Matt Andriese)、彼得斯(Dylan Peters)、蘇亞雷斯(Jose Suarez)以及邦迪（Dylan Bundy)，他也指出有足夠的證據來證明柯爾、韋蘭德、韋恩萊特(Adam Wainwright)、克魯柏(Corey Kluber)及赫南德茲(Felix Hernandez)皆使用黏性物質來增加控球，其中洋基王牌更是以訊息聯絡哈金斯：「哈囉，哈金斯，我是柯爾，我不知道你能不能幫我解決這個棘手的問題(sticky situation，帶有雙關含意，除了是棘手的問題之外，也指黏性物質。」

現年55歲的哈金斯效力天使球團近40年，球團得知哈金斯向投手提供非法物質後就將他開除，而當時因為聯盟才爆出太空人作弊案，哈金斯甚至認為天使試圖在幫助聯盟平息事件，草率以開除作為處分，而哈金斯的律師也表示：「他只是大聯盟在處理投手使用不法物質的代罪羔羊。」，同時也向大聯盟求處400萬美元的賠償。