MLB／張育成跑壘差點超車 隊友：忘記他有多快

印地安人隊今天以5：6輸給響尾蛇隊，台將張育成單場敲出2安打，不過大聯盟官網聚焦討論他的跑壘速度，差點追過前面的隊友，兩人一起在本壘撲倒的畫面也相當有趣。

事情發生在2局上，張育成靠著保送站上一壘，二壘是奈勒（Josh Naylor），接著培瑞茲（Roberto Perez）敲出二壘打，奈勒狂奔，用頭部滑回本壘，沒想到張育成就跑在他身後，也跟著頭部滑回本壘，兩人同時躺在本壘附近。

Thought this looked familiar ... pic.twitter.com/EyoQF2zS4F — Cleveland Indians (@Indians) March 25, 2021

「我真的沒注意到。」奈勒沒有感覺到張育成就在身後，「一部分是我的錯，我應該讓出跑壘線，當時聽到隊友說『下來、下來』，我想說我已經滑壘下來、事情結束了，沒想到他也跟著滑進來，這真的有趣。」

根據「Statcast」紀錄，張育成的衝刺速度是每秒28.6呎，奈勒則是每秒27.6呎，雖然已經比他自己去年要更快，但奈勒說：「我忘記他有多快、我有多慢，我甩不開他。」

不過至少避開了一場可能的衝撞，奈勒與張育成站起來後相視而笑，一路笑回休息區，奈勒說：「這真的好險，差一點就出事了。」