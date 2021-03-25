MLB／太空人留住曲球高手 開價6年1.2億美元卻被柯瑞亞拒絕

在今天（25日）用5年8500萬留住右投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）後，太空人同時向陣中明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）報價，開出6年1億2000萬延長合約，然而柯瑞亞團隊並未接受。

Astros offered superstar SS Carlos Correa about $120M for 6 years, and no surprise, to this point there’s no sign of traction. Assuming no deal occurs, Correa, 26 now, will be the youngest in a great free agent class. Astros did get McCullers done at $85M/5, so credit them there. — Jon Heyman (@JonHeyman) March 24, 2021

據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）爆料，柯瑞亞拒絕了這樣的合約並不令人驚訝，26歲的他在今年球季結束後若進入自由市場，將會成為市場中最年輕的游擊手。這張合約與紅襪2019年時開給波賈茲（Xander Bogaerts）的長度與價碼相匹配，但現在看來這張合約對球隊有利，因為即將27歲的他在此之後連兩年交出生涯最佳表現。

柯瑞亞是否該接受這張長約眾說紛紜，《MLBTR》認為最大的問題在於其過去的健康度實在太不穩定，15-19年能健康出賽超過100場的僅有3季，其中2季還僅有109場和110場，去年縮水賽季的2020打擊三圍.264/.326/.383也不是特別亮麗（是否因偷暗號事件影響不在此討論，因影響多少之數據難以量化），過去7個賽季僅累積2583個打席，這樣的數據對於9月將滿27的他來說不太有利。

拒絕了這份合約的柯瑞亞陣營同時意味著他們將賭注擺在2021這個完整賽季，雖然他是2022自由市場最年輕的游擊手，但包括林多（Francisco Lindor）、席格（Corey Seager）、史托瑞（Trevor Story）、貝茲（Javier Baez）、塞米恩（ Marcus Semien）等頂級游擊手都有可能在賽季結束後投入自由市場，屆時柯瑞亞是否為其中最有競爭力的人選，還得看他在新賽季能發揮幾成功力。