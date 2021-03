MLB／太空人留住曲球高手 開價6年1.2億美元卻被柯瑞亞拒絕

在今天(25日)用5年8500萬留住右投手麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)後,太空人同時向陣中明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)報價,開出6年1億2000萬延長合約,然而柯瑞亞團隊並未接受。

Astros offered superstar SS Carlos Correa about $120M for 6 years, and no surprise, to this point there’s no sign of traction. Assuming no deal occurs, Correa, 26 now, will be the youngest in a great free agent class. Astros did get McCullers done at $85M/5, so credit them there.