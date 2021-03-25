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MLB／包爾被打爆稱沒認真投 水手嗆：我們也閉一隻眼打

聯合新聞網 / 綜合報導
包爾（Trevor Bauer）日前在對戰水手的熱身賽中投不到5局就狂失5分，然而他在賽後輕浮表示自己只是隨便投投，此舉也讓水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）罕見動怒。 美聯社
包爾（Trevor Bauer）日前在對戰水手的熱身賽中投不到5局就狂失5分，然而他在賽後輕浮表示自己只是隨便投投，此舉也讓水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）罕見動怒。 美聯社

擁有道奇隊新同學、新科塞揚得主、棒球科學家、Youtuber等多種不同頭銜的包爾（Trevor Bauer），日前在對戰水手的熱身賽中投不到5局就狂失5分，然而他在賽後輕浮表示自己只是隨便投投，據《西雅圖時報》報導，此舉也讓水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）罕見動怒，嗆「我們也閉一隻眼在打！」

包爾前一場的出賽面對水手，前4局風平浪靜，第5局卻突然被打爆，單局被敲3支全壘打一口氣掉了5分，賽後他透過視訊會議受訪：「第五局我的心態不是想解決打者，只是想把用球數堆高，好讓我可以打卡下班。」

這樣的言論讓平時不慍不火的水手隊教頭瑟維斯翻臉，他語帶諷刺地說：「的確包爾在前四局掌控了比賽，但其實是我告訴球員前四局不要攻下分數，我要他們在第五局開始認真，還真的奏效了」、「他說自己在第五局沒認真投，而我們在前三、四局其實也沒認真打。」

過去包爾曾在投球時嘗試閉著一隻眼睛投球，當地記者也這樣問瑟維斯：「水手打者有睜著雙眼打擊嗎？」瑟維斯也配合回答：「沒有，我們前四局都是閉著一隻眼打的，我們還嘗試過用眼皮呼吸。」

去年拿下國聯賽揚獎的包爾今年以3年1億200萬加盟道奇，愛搞怪及放話的他在場外與場內吸引不少粉絲，卻也同時得罪不少人，道奇在例行賽開戰後的4、5月各有2場對上西雅圖水手的跨聯盟賽程，再次狹路相逢的雙方會有什麼展的發展，令人期待。

西雅圖

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