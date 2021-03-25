MLB／林多領軍的打線無死角 大都會直指國聯東區冠軍

今年國聯最有看頭的分區，除了西區道奇與教士隊無止盡的軍備競賽外，東區其實也不遑多讓。已在國聯東區三連霸的勇士隊，今年遇到積極招兵買馬的大都會隊，形成刺激的兩強相爭局面。

大都會隊已連續四年沒打進季後賽，2019年他們大手筆把超級明星卡諾(Robinson Cano)和強力終結者狄亞茲(Edwin Diaz)交易過來，原本被看好能重回季後賽，但最終仍事與願違。今年大都會隊有了新氣象，他們換了一位富爸爸老闆科恩(Steve Cohen)，此人是當今棒球界最有錢的老闆。科恩把大都會前老總艾爾德森(Sandy Alderson)找回來擔任總裁，艾爾德森過去擔任總管時寫下相當多豐功偉業，在運動家隊時期拿過一次世界大賽冠軍，教士隊時期則率領球隊二度拿下分區冠軍，2011到2018年則擔任大都會隊總管，其中2015年幫助球隊還打進世界大賽，因此這次他的回鍋相當令人期待。

前總管艾爾德森(左)回鍋大都會擔任總裁，顯示他們有很強的爭冠企圖心！ 歐新社資料照片

向印地安人隊一口氣換來超級巨星林多(Francisco Lindor)與強投卡拉斯科(Carlos Carrasco)的交易相當振奮人心。去年大都會隊的打線已突飛猛進，122的團隊OPS+及.272的打擊率都高居全聯盟第一，如今又有林多這位全聯盟最佳游擊手的加入，打線又提升了一個檔次。

今年大都會打線幾乎沒有死角，除了交易來林多之外，他們還以4年4060萬美元的合約簽下明星捕手麥肯(James McCann)。內野還有創下新人球季53轟紀錄的一壘重砲手阿隆索(Pete Alonso)、因卡諾遭禁賽整季而回防二壘的明星球員麥克尼爾(Jeff McNeil)及2019年OPS達.895的三壘手戴維斯(J.D. Davis)。

狄葛隆(左)應該很高興大都會找來強打捕手麥肯(右)，因為過去隊友給他的火力支援常常少得可憐。 美聯社

外野的部分也相當突出，明星球員康佛托(Michael Conforto)早已是打線核心，中外野手尼莫(Brandon Nimmo)去年.888的OPS創下生涯新高，左外野則有去年拜塞佩達斯(Yoenis Cespedes)退賽所賜異軍突起，並在國聯MVP選票拿到第13名的史密斯(Dominic Smith)坐鎮。大都會這樣的打線陣容，在國聯可能僅次於教士隊，並能與道奇與勇士隊平起平坐。

去年大都會隊的投手表現相當慘澹，尤其輪值防禦率高達5.37，位居國聯倒數第三。在史卓曼(Marcus Stroman)退賽、「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)去動韌帶更換手術的情況下，上季幾乎只有塞揚巨投狄葛隆(Jacob deGrom)一人撐場。好消息是史卓曼這位前藍鳥隊王牌今年開季就會回歸，辛德賈德也預計最快五月下旬就能復出，加上上季防禦率僅2.91的強投卡拉斯科的加入，這輪值陣容已有國聯前段班的水準。他們陣中還有去年升上大聯盟表現不俗，防禦率3.44的彼得森(David Peterson)，並以2年2000萬的合約簽下沃克(Taijuan Walker)，陣容可說相當完整。

彼得森在大聯盟生涯首季就繳出6勝2敗、防禦率3.44的優異成績，他在49.2局投球中僅被打出5支全壘打，這樣的優秀年輕左投出現，讓大都會不用花太多錢去補強先發戰力。 美聯社

大都會牛棚去年也表現不理想，WAR值0.6為全聯盟第21。他們以2年1550萬的合約簽下前雙城隊的強力後援梅伊(Trevor May)，預計做為終結者狄亞茲上場前的布局投手。梅伊上季的三振率高達14.7，對整體牛棚陣容有極大的助力。經過2019年的低潮後，狄亞茲去年總算回神，1.75防禦率與17.5的三振率雙雙寫下生涯最佳成績，讓他再度重返頂級終結者之列。大都會牛棚有梅伊與狄亞茲這樣的強投連線，算是一個相當不錯的後盾。

狄亞茲2017年在水手拿下57次救援成功、防禦率1.96，來到大都會首季僅有26次救援成功，並且吞下7敗、防禦率暴衝到5.59。但他在去年的縮水球季有6次救援成功，防禦率又降到1.75。 歐新社資料照片

大聯盟預測系統PECOTA日前預測了今年各隊的戰績，並指出大都會隊將以96勝拿下國聯東區冠軍。做出這樣的預測可不是沒有原因的，大都會隊無論打線、輪值與牛棚都做了極為有效的補強，戰力提升了不只一個檔次，整體相當有看頭。就看第二年執教的年輕教頭羅哈斯(Luis Rojas)，能否將如此優異的陣容反映在戰績上了。