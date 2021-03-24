MLB／因打擊練習造成骨折 響尾蛇強投狠批國聯無DH

原有望爭取響尾蛇開幕戰先發投手大任的小將加倫（Zac Gallen），近日因打擊練習時導致右前臂受傷，而在接受詳細檢查後，確認加倫的右前臂為壓力性骨折，能否進入開季名單仍是未知數。

加倫表示，雖然傷勢並不影響投球表現，不過在投出變化球時仍會感到不舒服，同時加倫也極力倡導，聯盟應該要延續國家聯盟DH制，避免投手有更多受傷風險，「這絕對是令人沮喪的。我在國家聯盟打球，打擊也是我的功課，你必須揮棒、執行短打，做那些不是屬於我們的工作。」

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）也透露，加倫仍被允許進行簡單的傳接球，但不確定會缺席多久，傷勢將繼續進行評估。

25歲的加倫上季繳出3勝2負、2.75防禦率，送出82次三振，季末也獲國聯塞揚獎票選第9，是本季響尾蛇開幕戰投手潛在人選，無奈卻在打擊練習時發出憾事。