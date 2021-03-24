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MLB／稱霸美東破滅？ 藍鳥重金補強的3大將趕不上開季
休賽季積極補強的多倫多藍鳥，照計畫他們應該在開季後享受勝利的喜悅，然而這個夢想可能在近日接獲一個個傷病消息而破滅。
首先是前國聯救援王耶茨（Kirby Yates），藍鳥休賽季以1年550萬美元延攬，卻在日前傳出有很高機率得開手肘韌帶置換手術（Tommy John），若不幸成真，那麼他將整季報銷，也同時意味著這筆投資徹底失敗。
另外以6年1.5億美元加盟的史布林格（George Springer）透過核磁共振（MRI）檢測出2級腹斜肌拉傷，以1年800萬美元簽回的瑞伊（Robbie Ray）有左手肘傷勢，大物新秀皮爾森（Nate Pearson）日前也因腹股溝拉傷退場，牛棚投手哈奇（Thomas Hatch）右手肘緊繃退場，四人都不一定能趕上開季，幾位主要戰力的傷病問題，可能讓藍鳥新賽季想稱霸美東的美夢產生變數。
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