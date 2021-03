MLB／不想再投長局數！釀酒人海德喊話專職9局終結者

密爾瓦基釀酒人後援左投海德(Josh Hader)除了投得好,「投得長」更是他無可取代的特色之一,然而在2018、19兩年的操勞下,外界開始擔心他的手臂狀況,而他本人也在2020年專職終結者後向球團喊話,希望以後可以只投9局就好。

#Brewers manager Craig Counsell confirms that he plans to use Josh Hader more as traditional ninth-inning reliever again in 2021. Of course, it helps to have NL rookie of year Devin Williams in front of him.