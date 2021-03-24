MLB／不想再投長局數！釀酒人海德喊話專職9局終結者

密爾瓦基釀酒人後援左投海德（Josh Hader）除了投得好，「投得長」更是他無可取代的特色之一，然而在2018、19兩年的操勞下，外界開始擔心他的手臂狀況，而他本人也在2020年專職終結者後向球團喊話，希望以後可以只投9局就好。

#Brewers manager Craig Counsell confirms that he plans to use Josh Hader more as traditional ninth-inning reliever again in 2021. Of course, it helps to have NL rookie of year Devin Williams in front of him. — Tom (@Haudricourt) March 23, 2021

海德說：「我很適應終結者的角色，特別是當我們牛棚中有其他可靠的隊友之下。」釀酒人總教練康索（Craig Counsell）也替他打包票，表示新賽季會和去年一樣，讓他專職9局終結者。

海德坦言承擔多局數後援是種折磨，「隨著場上的起伏變化，尤其是用球數，那幾個賽季簡直是磨難。」4月即將滿27歲的他在上個賽季的21場出賽中投了19局，然而在2018與19賽季，他分別出賽了55和61場，局數更是誇張的81.1局與75.2局，這樣的使用量實在令人難以想像他是位必須在高張力比賽中上場的終結者。

然而在去年釀酒人陣中牛棚好手輩出的情況下，海德有機會從這場惡夢中得到救贖，包括去年拿下最佳新秀的威廉斯（Devin Williams）、亞德利（Eric Yardley）、蘇特（Brent Suter）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）、托帕（Justin Topa）與巴克斯柏格（Brad Boxberger ）都是陣中值得信賴的可用之兵，也讓總教練得以讓海德專職9局關門就好。

「威廉斯和其他人能共同接管後段局數，我們有很多選擇可以填補這段空隙。」海德說道，他在去年賽季拿下國聯第一的13次救援成功。

海德去年和今年增加了新的球種來配合他出色的速球，總教練康索認為這是讓左投持盈保泰的好決策，「這對Josh來說是好事，他在出賽中長期且更全面地了解自己，這確實是他過去努力的結果。」