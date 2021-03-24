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MLB／陷控球麻煩不擔憂 洋基克魯伯自認狀態不錯

聯合新聞網 / 綜合報導
紐約洋基隊新同學克魯伯（Corey Kluber）在今天熱身賽先發登板，控球遇上麻煩且用球數偏高，儘管表現掙扎，但他在賽後受訪時表示自己感覺相當不錯。 美聯社
紐約洋基隊新同學克魯伯（Corey Kluber）在今天熱身賽先發登板，控球遇上麻煩且用球數偏高，儘管表現掙扎，但他在賽後受訪時表示自己感覺相當不錯。 美聯社

紐約洋基隊新同學克魯伯（Corey Kluber）在今天熱身賽先發登板，控球遇上麻煩且用球數偏高，儘管表現掙扎，但他在賽後受訪時表示自己感覺相當不錯。

今天的熱身賽由洋基客場面對老虎，克魯伯在首局就保送了2名打者，雖然最後用三振化解危機，但當局也丟了一分非自責分，第四局在用伸卡球讓老虎捕手拉莫斯（Wilson Ramos）敲出雙殺打後退場休息，合計3.2局被打3安，送出4次三振外也投出3次保送。

這3次保送也堆高了克魯伯的用球數，總用球數71球中只有39顆好球，他賽後也坦言：「今天很難順利地解決打者，但也從中找尋問題點並作出調整。」洋基教頭布恩（Aaron Boone）則稱讚他雖然表現有點掙扎，但球威還是保持的很好。

洋基今年休賽季在克魯伯的自辦測試會中相中了這位曾獲得兩屆塞揚獎的大投手，他去年只投了1局就因傷報銷，讓遊騎兵成為交易中的冤大頭，為了證明自己健康回歸，克魯伯以1年1100萬美元加盟洋基，希望能在新賽季找回身價。

克魯伯在賽後談到，今天的整體表現讓他感覺不錯，雖然有控球上的麻煩，但身體狀況、用球數推升等都在計畫的範圍內，並認為現在狀態相當不錯。

紐約

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