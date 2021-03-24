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MLB／塔提斯熱身賽驚傳傷退 左肩不適仍待觀察

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／綜合報導
在今天（24日）教士隊面對紅人的熱身賽中，三局上塔提斯在將一顆游擊防區的滾地球快傳一壘刺殺，突然感到左肩不適，在隊友與教練上前關心後離場。 美聯社
在今天（24日）教士隊面對紅人的熱身賽中，三局上塔提斯在將一顆游擊防區的滾地球快傳一壘刺殺，突然感到左肩不適，在隊友與教練上前關心後離場。 美聯社

如果提到教士隊球迷今年春訓最不願見到的事，想必就是陣中巨星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）受傷的消息，據大聯盟官網透露，很不幸地，這件事發生了。

在今天（24日）教士隊面對紅人的熱身賽中，三局上塔提斯在將一顆游擊防區的滾地球快傳一壘刺殺，此時突然感到左肩不適，在隊友與教練上前關心後離場。

不幸中的大幸是，總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示塔提斯過去就有一些肩膀痠痛的問題，他對此保持樂觀，並認為後者會在傷勢觀察幾天後回歸，「我跟Fernando談過了，他不認為傷勢有那麼糟，如果這是在季中發生，我們可能會讓他繼續上場」、「但因為現在只是春訓，我們必須時時戒備。」

教士上個月才和塔提斯簽下14年延長合約，如果在熱身賽因為持續上場導致傷勢加劇，球團可負擔不起，也難怪他們寧願先讓他下場觀察，塔提斯在整個春訓都保持高效，11場比賽中的攻擊指數是1.092。

如果塔提斯的傷勢不見好轉，以教士深厚的輪值其實還有其他選擇，包括讓馬查多（Manny Machado）重回游擊防區，另外還有柯朗沃斯（Jake Cronenworth）、韓國好手金河成等可用之兵能靈活調度，然而無可取代的是塔提斯的進攻火力，過去143場比賽他繳出.301/.374/.582 的打擊三圍，外帶39支全壘打和27次盜壘。

教士隊今年還沒開季就飽受傷病所苦，除了上個賽季打出生涯年的葛里遜（Trent Grisham）大腿後側拉傷，先發捕手諾拉（Austin Nola）左手中指骨折，能否在開幕戰前回歸仍是個問號，丁格勒表示：「我們跟其他隊伍一樣，陣中還有一堆傷兵，我們只能盡最大努力嘗試並預防這些事發生。」

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