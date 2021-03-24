MLB／克服三振率過高問題 大谷翔平春訓連10場敲安

大谷翔平春訓持續火燙，在今天（24日）的熱身賽中他再打出安打，這是他連續第十場比賽敲安，合計3個打數1支安打，另外還靠著快腿跑出一次盜壘。

在洛杉磯天使對上德州遊騎兵的比賽中，大谷以指定打擊、先發第一棒的身份上場，面對萊爾斯（Jordan Lyles）第一個打席雖然被三振，第二次上場就敲出中間穿越的滾地安打，隨後發動盜壘，這也是他今年春訓的第二次盜壘成功。

大谷翔平熱身賽至今的打擊手感火燙，合計25個打席敲出15支安打，其中包含4支全壘打7分打點，打擊率是可怕的6成，更誇張的是僅吞下3次三振，過去三年他一直有三振率過高的問題，生涯平均高達27.1%，而春訓至今這點似乎有明顯改善。

根據隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）先前所述，大谷翔平曾遇上揮棒太早開掉等瓶頸，但透過「大谷式」的打擊訓練找回擊球手感，連神鱒本人也因此受益，雖然沒有透露此訓練是如何操演，但從2人火燙的熱身賽成績至少可以確信，新賽季的天使打擊火力可不容小覷。