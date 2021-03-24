MLB／林子偉替補上場獲保送 張育成連8打數未敲安

台灣兩位旅美好手都在今天（24日）的熱身賽登場，林子偉以替補右外野手身份在7局下上場守備，打擊上獲1次保送，張育成則是以先發三壘手上場，可惜3打數未敲安，領到2次三振。

在今天雙城客場面對海盜的熱身賽中，林子偉在七局下替補左外野手的阿拉耶茲（Luis Arraez）上場，並移防右外野，展現他「多功能工具人」的特性，9局上打擊時在與海盜投手康崔拉斯（Roansy Contreras）鑿戰了6顆球，先被對方以2好球0壞球取得優勢，再靠著優秀的選球眼連續選了4顆壞球保送上壘，熱身賽打擊率仍是優秀的.333，上壘率甚至仍維持在5成。

林子偉在七局下替補左外野手的阿拉耶茲（Luis Arraez）上場，並移防右外野，展現他「多功能工具人」的特性。 美聯社

另一邊的張育成則是獲先發三壘手機會，在面對巨人右投韋柏（Logan Webb），印地安人全隊上下都被封鎖，5局僅能從他手中敲出1支安打，張育成則是前兩個打席都吞K，第三個打席拉打出左外野平飛球被接殺，隨後也下場休息。

張育成的打擊率下探至2成，過去30個打席中僅選到1次保送，甚至在頸部傷癒歸隊後連8打數沒有敲安，打擊低潮時靠著選球維持上壘率，或許是他眼下該著重的課題，但由於先前的4支全壘打加持，張育成目前的長打率仍維持在.667。