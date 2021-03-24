牛棚大將卸甲還鄉　回顧艾倫、赫雷拉輝煌事蹟

前國聯最有價值球員─釀酒人布勞恩（Ryan Braun）很可能就此高掛球鞋，是近來大聯盟關注焦點之一，事實上，今年休賽季不少中區球隊球迷陸續向過往回憶告別，包括二壘砲手多茲爾（Brian Dozier）之於雙城球迷、艾倫（Cody Allen）之於印地安人球迷、赫雷拉（Kelvin Herrera）之於皇家球迷。「時代的眼淚」一滴接著一滴。

美聯中區本季局勢大抵是白襪和雙城相爭，但過去幾年是印地安人的天下，競爭力十足，與小熊廝殺到最後一戰、季賽創下22連勝，在那之前皇家也兩度闖進世界大賽，並於2015年奪冠，而艾倫與赫雷拉，正是這兩隊的牛棚中堅份子，年齡相仿的他倆不約而同在今年褪下戰袍。

側投艾倫高中時期棒足雙棲，2010年就被印地安人選中（第16輪）但未簽約，隔年選秀第23輪（第698順位）再度出手指名，艾倫在小聯盟體系適應良好，2011年橫跨四個層級（低階1A、1A、高階1A、2A），合計防禦率1.65、投54.2局僅挨1發全壘打，飆75K，被評為球團當年農場最優秀投手，曲球風采展露無遺。

艾倫是側投，曲球威力很強，球又常常能壓得很低，三振能力是相當驚人，擔任終結者也很穩定，在2015到2018年連3球季拿下30次以上救援成功。 歐新社資料照片

2012年艾倫持續在小聯盟表現耀眼，季中被拔擢上大聯盟，生涯初登板面對金鶯，在大幅落後的情形中繼，雖然接連投出兩個保送，但力保不失，還三振掉重砲雷諾茲（Mark Reynolds）。2013年艾倫一口氣出賽77場，不僅是陣中最多，在全大聯盟也高居第三，排在他前面的是光芒佩洛塔（Joel Peralta）和響尾蛇席格勒（Brad Ziegler），這年斬獲了生涯首勝和首救援，美聯新人王票選名列第六，印地安人也在2014年放心把終結者任務交給他，接替離隊的培瑞茲（Chris Perez）。

2014年至2018年，艾倫每季都進帳超過20次救援成功，除了最後一年控球退化、挨轟率上升導致防禦率暴漲到4.70，其餘球季皆是「防禦率在3以下、WHIP在1.2以內」的安定後防。

艾倫最為人稱道的發光發熱球季是2016年，當年和米勒（Andrew Miller）扮演「左右護法」，一路燃燒，儘管最後結果不盡人意，不過艾倫季後賽用盡全力，共出賽10場、6次救援成功，13.2局無失分、飆出24次三振，都是不容抹滅的神勇級別。在印地安人7個年頭，累積149次救援成功，艾倫超越原本139次救援的威克曼（Bob Wickman），獨居隊史救援王，在漢德轉隊後，這紀錄還會持續好一陣子。

米勒(左)和艾倫(右)在2016年時都處於顛峰狀態，兩人聯手關門是對手的超級惡夢。 2016 Topps Now 球員卡

成為自由球員後的艾倫投奔天使，卻因腰傷所苦遭到放棄，此後接連與雙城、遊騎兵、小熊簽下小聯盟約，卻沒能重返大聯盟，選擇告別球場。值得分享的有趣的軼事是，艾倫有個雙胞胎兄弟艾倫（Chad Allen），大學時期也是棒球隊的一員。

戴維斯（Wade Davis）回鍋皇家，加上去年演出復活戲碼的霍蘭德（Greg Holland），讓球迷憶起「牛棚三本柱」的奪冠華麗時期，但三人中年紀最小（31歲）的赫雷拉卻宣布退休，擁有火球的他近年球速明顯下滑衰退，上季在白襪僅出賽2場、2.1局失4分，交易大限前被白襪移出名單，以騰出空間給新秀馬德里格爾（Nick Madrigal）。

相比艾倫掙扎、流轉數隊，赫雷拉僅再與小熊簽約、延續生涯，去年8月被釋出後便決定在今年退休。擁有四縫、二縫、變速和曲球的他，10年大聯盟生涯累積522場出賽、119中繼、61次救援、防禦率3.21成績單，還入選過兩次明星賽，皇家球迷心中一定有屬於他的一席之地，畢竟赫雷拉可是皇家隊史救援榜第六名、中繼榜第一名。

赫雷拉生涯的表現不像艾倫那麼優異，不過他在2015年的季後賽出賽11場，11.2局的投球飆出22次三振、僅有一分責失，是皇家奪得世界大賽冠軍的大功臣之一。 歐新社資料照片

長江後浪推前浪，印地安人隊史救援王、皇家隊史中繼王相繼離開戰場，身為「使用頻率和汰換率都高」的牛棚投手，他倆實在是有功勞也有苦勞，昔日風采值得被好好記住。