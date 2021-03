MLB／熱身賽出現第二次！ 大都會上演罕見三殺守備

太空人今(23)日迎戰大都會的熱身賽,明星二壘手亞土維(Jose Altuve)在滿壘無人出局的狀況下敲出直擊二壘手的平飛球,讓大都會順勢完成三殺守備,結束此局攻勢,而以往較為罕見的三殺守備,在春訓卻已出現2次。

前3次打擊揮出2支安打的亞土維,在6局下面臨滿壘無人出局的情況,本是進帳打點的機會,不料亞土維卻擊出朝著二壘手培拉薩(Jose Peraza)方向的平飛球後遭接殺,二壘跑者史卓(Myles Straw)雖意識到但仍回壘不及,而游擊手托伐(Wilfredo Tovar)在輕鬆傳向一壘,再將快衝到二壘壘包的卡斯楚(Jason Castro)刺殺出局,完成了罕見的三殺守備。

One of the smoothest triple plays you'll ever see. 🤯 pic.twitter.com/prDRQ6cH1d