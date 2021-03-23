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MLB／台灣雙雄替補出戰 張育成吞K、林子偉無打擊機會

聯合新聞網 / 綜合報導
印地安人隊張育成替補守三壘，打擊方面1打數吞1K。 法新社
印地安人隊張育成替補守三壘，打擊方面1打數吞1K。 法新社

依舊為進入開季名單做最後一搏的台灣好手張育成及林子偉，今(22)日皆從板凳出發，代表印地安人出賽的張育成替補上陣，1打數沒有安打，打擊率下降至2成22；而雙城林子偉則是接替二壘守備，但沒有獲得打擊機會便遭換下。

印地安人面對釀酒人的熱身賽，7局上張育成先是接替拉米瑞茲（Jose Ramirez）鎮守三壘，沒有守備機會，而8局下在三壘有人2出局的情況下上場打擊，連看3顆好球進壘遭到三振，目前已連續6打數沒有安打，春訓累積27支6，打擊率下滑至2成22，外加4轟、9分打點。

雙城林子偉替補出發守二壘，不過沒有打擊機會。 路透社
雙城林子偉替補出發守二壘，不過沒有打擊機會。 路透社

雙城在今日則是對決上季國聯東區冠軍勇士，7局上林子偉接替二壘手波蘭柯（Jorge Polanco）的位置，但沒有獲得打擊機會便遭換下，打擊率仍維持3成33。

波蘭 東區

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