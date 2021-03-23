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日職／解析大谷投球新武器 日媒：飆破165公里不用意外

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平採用壓力監控系統來計算手肘負荷量，避免造成疲勞。 路透社
大谷翔平採用壓力監控系統來計算手肘負荷量，避免造成疲勞。 路透社

日籍球星大谷翔平昨(22)日面對教士熱身賽，同時擔任先發投手及開路第1棒的角色，打擊繳單場2支2延續好手感，投球方面主投4局飆出5次三振，被敲2支安打失1分，更飆出來到大聯盟後最快101.9英哩(約164公里)，而有日媒眼尖發現，大谷今年在投球訓練時，都會右手肘綁上一條黑色綁帶，也指出這是大谷翔平今年的新武器。

根據《日刊體育》報導，大谷翔平右手上的黑色綁帶，可以透過數字監控施加於手肘的壓力，來計算每日投球的負荷量，進而防止受傷的狀況發生。

目前大聯盟30支球隊中，有27支引進了此系統，報導中也提到，大谷翔平過去的手肘傷勢與疲勞累積有關，並不是投球機制的問題，因此也能透過此設備，計算出每日手肘負荷程度，避免未來再次受傷。

文末指出，如果大谷翔平能夠保持健康，未來超越自己所保持的球速165公里紀錄也不用感到意外，而要重拾二刀留的身手，最關鍵的是投球方面的狀態，如今採用此系統來避免受傷，未來在投打兩方面會有良好循環。

大谷翔平 大聯盟

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