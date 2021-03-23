MLB／「謝謝你們送的貝茲」 道奇迷買紅襪主場旁看板嘲諷

道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）去年賽季初被紅襪交易至道奇，隨即也用精采表現幫助後者拿下世界大賽冠軍，讓許多紅襪球迷紛紛感到惋惜，而近日卻有道奇球迷落井下石，集資買下紅襪主場所在地芬威球場(Fenway Park)旁的廣告看板，上頭則是大大寫著，「謝謝你們送的貝茲」，來藉機嘲諷紅襪一番。

與紅襪談約不順的貝茲，最終在2020賽季前被送往西霸天道奇，在尚未披上洛城戰袍前就簽下12年3.65億美元巨約，而道奇的付出也獲得回報，在縮水賽季情況下，貝茲繳出2成92打擊率，外加16轟及39分打點，在季後賽上頻頻上演精彩美技，更是在世界大賽第6戰擊出全壘打，為道奇敲下保險分，隨後道奇也順利奪下自1988年以來首座世界大賽冠軍。

季後賽攻守兩端皆有發揮的貝茲（Mookie Betts），幫助道奇奪下睽違30年的世界大賽冠軍。 歐新社。

如願獲得世界大賽冠軍後，道奇球迷也顯得拿翹，組織了名為「Pantone 294」的團體，來合資買下芬威球場旁的廣告看板，寫道：「獻給親愛的波士頓，謝謝你們送的貝茲」。

.@alexuur's favorite memory was @mookiebetts' home run in the 2020 World Series and in return, he wanted to show some love to Boston. #ThankYouBoston



This billboard can be found at 60–62 Brookline Ave Boston, MA 02215 RIGHT NEXT to Fenway Park. pic.twitter.com/WQSygsAxbn — Pantone 294 (@Pantone294) March 22, 2021

而「Pantone 294」的執行長索托(Alex Soto)也強調，這樣做並不是在挖苦紅襪，而是真心誠意的感謝他們，「紅襪是我最喜歡的美聯球隊，也是第二支喜愛的隊伍，我愛波士頓，這是一座美麗的城市，也許等我老了，我可以在這裡買棟房子。」

「這是一個真誠的感謝訊息，我認為貝茲絕對是道奇最重要的奪冠拼圖，棒球季回來了，讓我們好好享受吧！」