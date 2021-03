MLB／「謝謝你們送的貝茲」 道奇迷買紅襪主場旁看板嘲諷

道奇明星外野手貝茲(Mookie Betts)去年賽季初被紅襪交易至道奇,隨即也用精采表現幫助後者拿下世界大賽冠軍,讓許多紅襪球迷紛紛感到惋惜,而近日卻有道奇球迷落井下石,集資買下紅襪主場所在地芬威球場(Fenway Park)旁的廣告看板,上頭則是大大寫著,「謝謝你們送的貝茲」,來藉機嘲諷紅襪一番。

與紅襪談約不順的貝茲,最終在2020賽季前被送往西霸天道奇,在尚未披上洛城戰袍前就簽下12年3.65億美元巨約,而道奇的付出也獲得回報,在縮水賽季情況下,貝茲繳出2成92打擊率,外加16轟及39分打點,在季後賽上頻頻上演精彩美技,更是在世界大賽第6戰擊出全壘打,為道奇敲下保險分,隨後道奇也順利奪下自1988年以來首座世界大賽冠軍。

季後賽攻守兩端皆有發揮的貝茲(Mookie Betts),幫助道奇奪下睽違30年的世界大賽冠軍。 歐新社。

如願獲得世界大賽冠軍後,道奇球迷也顯得拿翹,組織了名為「Pantone 294」的團體,來合資買下芬威球場旁的廣告看板,寫道:「獻給親愛的波士頓,謝謝你們送的貝茲」。

