MLB／愛爾達宣布大聯盟天天播 從早到晚看棒球

2021年大聯盟球季將於4月2日開打，華視、緯來體育台相繼宣布加入轉播行列，MOD愛爾達電視也證實成功爭取轉播權，首戰將是4月2日上午10點的芝加哥白襪與洛杉磯天使之戰，愛爾達將天天送上全球頂尖棒球殿堂的熱血直播，球迷也可透過中華電信MOD大聯盟專區欣賞精采賽事，MOD愛爾達體育2台（CH201）、中華電信HiNet影音以及網路／行動平台ELTA.tv、Hami Video，多元方式帶來大聯盟賽事。

愛爾達電視執行長陳怡君表示，秉持多年來服務國內運動迷的熱忱與專業，很高興今年愛爾達能引進美國職棒大聯盟MLB的精采賽事，「讓棒球迷們可以早上看MLB、下午看中華職棒二軍賽事，晚上看中華職棒一軍，讓棒球成為生活的一部分。」

今年共有3名台將獲邀參加大聯盟春訓，印地安人隊張育成熱身賽表現搶眼，已累積揮出4發全壘打，為了爭取更多出賽機會，加練一壘守備，期待開季就能登上26人名單；與雙城隊簽約的林子偉，同樣希望藉由多功能守備特性、紮實的擊球獲得青睞，再登夢幻舞台，至於巨人隊的投手鄧愷威，雖然確定開季將從小聯盟出發，不過成熟度在春訓階段讓教練團留下深刻印象，球季開打後也有機會被拉上大聯盟「開箱」。

去年道奇搶下等待32年的冠軍，季外持續補強投手輪值，網羅去年國聯塞揚獎鮑爾（Trevor Bauer），展現衛冕企圖心；同區的教士同樣動作頻頻，交易換來2018年美聯塞揚獎史奈爾（Blake Snell），也向小熊交易日籍強投達比修有，國聯西區雙強將於台灣時間4月17日首度對壘，MOD愛爾達電視也將轉播這場賽事。

MOD愛爾達電視除了天天直播，觀眾也可使用頻道回看功能即時重播，精采鏡頭不漏接，中華電信MOD也將推出大聯盟專區，收藏每日賽事VOD，可隨選隨看。

轉播陣容部分，愛爾達電視邀請擁有旅美小聯盟資歷的耿伯軒教練、陳師正教練以及資深體育主播林煒珽加入球評行列，打造專業、全方位的解說服務，邀請所有棒球迷加入MOD愛爾達，享受上午MLB、下午中職二軍、晚間中職一軍的「棒球大平台」。