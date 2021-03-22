MLB／投球失憶症？有原航平小聯盟被打爆：全身都不對勁

本季轉戰大聯盟遊騎兵隊的日籍投手有原航平，在今（22日）小聯盟練習賽登板卻踢到鐵板，主投4.1局丟5分，其中包括4次四壞球保送和2次觸身球保送。

據德州當地媒體報導，有原航平在今日熱身賽先發面對皇家，雖然僅是小聯盟等級的練習賽，但他的表現卻不盡理想，在第1、3、4局中有原都無法順利解決三名打者，被教練以春訓特例強制結束該局。

有原航平今天的控球荒腔走板，在第一局在連續保送三名打者後，投出觸身球送回1分，接著又投出保送，一打者都沒解決就狼狽下場，雖然帳面計成4.1局，但實際上他只製造7個出局數。

唯一值得慶幸的是，本場有原的用球數已經推升到74球，然而背後還有一連串該解決的問題，他本人表示：「我的投球無法如往常一樣揮臂，所以不論是速球、曲球，全部的球種我都覺得不對勁。」