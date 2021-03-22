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MLB／台灣轉播有譜！緯來體育台接手 4/2看白襪天使開幕戰

中央社 / 台北22日電
緯來體育接手MLB台灣轉播。 法新社
緯來體育接手MLB台灣轉播。 法新社

緯來體育台今天宣布，將正式投入2021年MLB美國職棒大聯盟賽事轉播，這也是緯來創台20餘年來首度轉播美國職棒，預計首場轉播賽事為4月2日芝加哥白襪與洛杉磯天使隊比賽。

過往台灣球迷多透過FOX體育台和民視收看美職大聯盟賽事，FOX體育台1月1日終止台灣地區營運，民視和大聯盟合約也在去年到期，緯來體育台今天發布新聞稿宣布，今年正式投入美職賽事轉播。

緯來體育台初步規劃，在NBA賽季期間，每週轉播2場美職賽事，NBA球季結束後，每週轉播7場，季後賽也會場場轉播，總計將轉播近150場比賽，希望球迷透過緯來體育台專業的主播球評引導，一起見識齊聚全世界的棒球菁英好手們，如何在職棒最高殿堂上，用手中的球棒大顯神威，用酷炫的神人美技守備，擦亮眾人目光。

緯來新聞稿中提到，走出去年武漢肺炎疫情球季縮水的陰霾，美職今年賽季確定完整回歸、話題不斷，聖地牙哥教士隊休季期間大動作招兵買馬，打造全新超豪華投打陣容，讓同屬國聯西區，尋求衛冕世界大賽冠軍的洛杉磯道奇隊如坐針氈。美聯東區仍屬一級戰區，除了台灣球迷過往熟悉的紐約洋基與波士頓紅襪兩支傳統勁旅，去年美聯稱霸的坦帕灣光芒，以及蓄勢待發的多倫多藍鳥隊實力都不容小覷。

台將克里夫蘭印地安人隊野手張育成、明尼蘇達雙城隊野手林子偉，能否繼續站穩大聯盟舞台也是台灣球迷關注的焦點。另外，洛杉磯天使的「投打二刀」大谷翔平在春訓狀況火燙，也是球迷追逐的重點球星。

大聯盟 天使

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