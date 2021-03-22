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MLB／家暴+禁藥前科 蝴蝶球老將萊特與海盜簽下小聯盟約
匹茲堡海盜宣布以小聯盟約簽下前紅襪蝴蝶球投手萊特（Steven Wright），其合約包含春訓邀請，這也讓他有機會加入競爭新賽季將採取6人先發輪值的海盜。
Knuckleballer Steven Wright signs a minor league deal with the #Pirates— Bob Nightengale (@BNightengale) March 21, 2021
海盜總理切寧頓（Ben Cherington）於2011-15年曾任紅襪隊高層，也因此與萊特是舊識，可能讓他重返大聯盟的契機之一。
現年36歲的萊特過去7個大聯盟賽季都為紅襪效力，繳出24勝16敗、防禦率3.86的成績，他的生涯巔峰為2016年，整季156.2局的投球中拿下13勝外，3.33的防禦率同樣出色，甚至還入選了當年的全明星賽。
可惜萊特近年場外行為爭議不斷，先是在2018年因家暴事件遭禁賽15場，同年又因違反大聯盟禁藥條款再禁80場，此外2019年還動了韌帶置換手術（Tommy John）整季報銷，上次出賽還得追溯到2年前。
身為大聯盟屈指可數的蝴蝶球投手，萊特的三振率是可預期的低，從2019年10月至今的空窗期加上年齡因素，很難期待他能有更進一步的回春。
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