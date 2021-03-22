MLB／薛則大戰狄葛隆 開幕戰上演超級塞揚對決

毫無意外地，國民隊宣布將由王牌薛則（Max Scherzer）擔任2021年的開幕戰先發，而這也是他在來到華盛頓的7個賽季中第6度榮膺此重任，在4月1日舉行的開幕戰將由國民對戰大都會，更是薛則碰頭狄葛隆（Jacob deGrom）的超級塞揚對決。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「他準備好了，他喜歡競爭，是最適合作為我們開幕戰先發的人選。」

Max Scherzer struck out 20 batters in 13.2 IP this #SpringTraining.



On April 1, he'll get the nod for #OpeningDay.@masnKolko // #NATITUDE pic.twitter.com/I49OtsorQG — Washington Nationals (@Nationals) March 21, 2021

36歲的薛則在今（22）日對陣大都會的熱身賽中將用球數推升到90球，剛好對上的先發投手也正是他們的開幕戰先發狄葛隆，可謂4月1日的前哨戰。薛則投了5局被敲6支安打失4分，送出1次保送和6次三振，包括2支全壘打，就帳面上來看不盡理想，但馬丁尼茲表示他在今年春訓投得比較「省力」。

馬丁尼茲透露：「我看得出來，他留了一手，他沒有像過去飆出95、96英里的速球，看起來只有92、93英里，而他照樣能解決打者，這是個好徵兆。」

春訓期間薛則在13.2局中送出了20次三振，被敲9支安打失6分，每局被上壘率(WHIP)0.88、被打擊率.180，預計距離開季還有最後一場的先發機會。他在2020賽季取得5勝4敗，防禦率3.74的成績，也是第11個五成以上勝率賽季，在過去13年對上大都會的23場先發中，他繳出12勝5敗，防禦率2.70的優秀成績。

紐約大都會隊狄葛隆(圖)跟薛則都是兩屆國聯塞揚得主。 美聯社

大都會狄葛隆表示：「我很享受與Max對戰，我們都熱愛競爭，雙方在球場上拚盡全力，誰狀況比較好就有機會拿下勝利。」

與薛則相同（2016、17），狄葛隆也是2屆國聯塞揚得主（2018、19），而前者在老虎隊時期（2013）另外拿下過美聯塞揚獎，兩人可謂「塞揚中的塞揚」。

Max Scherzer will, yet again, be the Nats’ opening day starter.



Scherzer vs. deGrom on April 1. Get ready. — Dan Kolko (@masnKolko) March 21, 2021

針對國民隊剩餘的先發輪值排序，馬丁尼茲表示他還在與投手教練希奇（Jim Hickey）討論，若無意外應該依序為史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin）、萊斯特（Jon Lester）與羅斯（Joe Ross）。