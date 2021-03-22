快訊

白天上班上學覺得精神很差？ 元兇是熱量爆表的六種常見麵包

透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／薛則大戰狄葛隆 開幕戰上演超級塞揚對決

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
薛則第6度榮膺國民隊開幕戰先發。 美聯社
薛則第6度榮膺國民隊開幕戰先發。 美聯社

毫無意外地，國民隊宣布將由王牌薛則（Max Scherzer）擔任2021年的開幕戰先發，而這也是他在來到華盛頓的7個賽季中第6度榮膺此重任，在4月1日舉行的開幕戰將由國民對戰大都會，更是薛則碰頭狄葛隆（Jacob deGrom）的超級塞揚對決。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）表示：「他準備好了，他喜歡競爭，是最適合作為我們開幕戰先發的人選。」

36歲的薛則在今（22）日對陣大都會的熱身賽中將用球數推升到90球，剛好對上的先發投手也正是他們的開幕戰先發狄葛隆，可謂4月1日的前哨戰。薛則投了5局被敲6支安打失4分，送出1次保送和6次三振，包括2支全壘打，就帳面上來看不盡理想，但馬丁尼茲表示他在今年春訓投得比較「省力」。

馬丁尼茲透露：「我看得出來，他留了一手，他沒有像過去飆出95、96英里的速球，看起來只有92、93英里，而他照樣能解決打者，這是個好徵兆。」

春訓期間薛則在13.2局中送出了20次三振，被敲9支安打失6分，每局被上壘率(WHIP)0.88、被打擊率.180，預計距離開季還有最後一場的先發機會。他在2020賽季取得5勝4敗，防禦率3.74的成績，也是第11個五成以上勝率賽季，在過去13年對上大都會的23場先發中，他繳出12勝5敗，防禦率2.70的優秀成績。

紐約大都會隊狄葛隆(圖)跟薛則都是兩屆國聯塞揚得主。 美聯社
紐約大都會隊狄葛隆(圖)跟薛則都是兩屆國聯塞揚得主。 美聯社

大都會狄葛隆表示：「我很享受與Max對戰，我們都熱愛競爭，雙方在球場上拚盡全力，誰狀況比較好就有機會拿下勝利。」

與薛則相同（2016、17），狄葛隆也是2屆國聯塞揚得主（2018、19），而前者在老虎隊時期（2013）另外拿下過美聯塞揚獎，兩人可謂「塞揚中的塞揚」。

針對國民隊剩餘的先發輪值排序，馬丁尼茲表示他還在與投手教練希奇（Jim Hickey）討論，若無意外應該依序為史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、柯賓（Patrick Corbin）、萊斯特（Jon Lester）與羅斯（Joe Ross）。

國民 大都會 薛則 狄葛隆

延伸閱讀

MLB／熱身賽5局飆8K 洋基王牌柯爾新球季目標：投越長越好

MLB／獲選太空人開幕戰先發投手 葛蘭基：我沒在乎過

MLB／大谷翔平飆164公里火球又揮2安！塞揚強投讚「怪物」

MLB／狄葛隆3局7K還飆102哩 球探評語只有兩個字

相關新聞

MLB／薛則大戰狄葛隆 開幕戰上演超級塞揚對決

毫無意外地，國民隊宣布將由王牌薛則（Max Scherzer）擔任2021年的開幕戰先發，而這也是他在來到華盛頓的7個賽季中第6度榮膺此重任，在4月1日舉行的開幕戰將由國民對戰大都會，更是薛則碰頭狄葛

MLB／熱身賽5局飆8K 洋基王牌柯爾新球季目標：投越長越好

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）今（22）日在熱身賽登板面對多倫多藍鳥，主投5局被敲4安僅失1分，同時送出8次三振，他表示新賽季的目標就是拉長局數，並自我要求多投幾場先發。 8 Ks

MLB／皇家隊史最大約綁住鐵捕 與培瑞茲簽4+1延長合約

堪薩斯皇家隊今（22）日宣布，將與當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）簽下一紙4+1年的延長合約，其中前4年總值為8200萬美元，若球團執行第5年的球隊選擇權，5年薪資總和可高達9350萬美

MLB／投球、打擊模式同場啟動 大谷翔平愛透了這感覺

站上投手丘之前，天使隊「二刀流」大谷翔平先擔任開路先鋒、站上打擊區，他在今天的春訓熱身賽同場投、打，「投手大谷」先發4局...

美聯群雄摩拳擦掌 勿忘過街老鼠太空人也是一強

如果說去年最幸運的球隊是太空人而不是最後奪冠的道奇，許多人應該會深有同感。自從前年11月震驚球界的「太鼓門」偷暗號事件爆出並越滾越大後，29隊——尤其是自覺被偷走一冠的道奇球迷全都「磨刀霍霍」，迫不及

MLB／獲選太空人開幕戰先發投手 葛蘭基：我沒在乎過

休士頓太空人隊投手葛蘭基（Zack Greinke）今（22）日在總教練貝克（Dusty Baker）宣布下，將成為本季開幕戰先發投手，性格古怪同時不愛受訪的他，也做出了與自己個性如出一轍的回答：「我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。