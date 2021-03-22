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MLB／熱身賽5局飆8K 洋基王牌柯爾新球季目標：投越長越好

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊王牌柯爾調整好狀態，準備迎接開幕戰。 美聯社
洋基隊王牌柯爾調整好狀態，準備迎接開幕戰。 美聯社

洋基隊王牌柯爾（Gerrit Cole）今（22）日在熱身賽登板面對多倫多藍鳥，主投5局被敲4安僅失1分，同時送出8次三振，他表示新賽季的目標就是拉長局數，並自我要求多投幾場先發。

柯爾今天的投球內容不錯，唯一的失分是在5局，被藍鳥隊新同學塞米恩（Marcus Semien）敲出陽春砲。

針對記者問到例行賽是否能吃下200局，柯爾回答：「我沒有為自己設定特定數字，但每年的目標都是盡量拉長投球局數。」總教練布恩（Aaron Boone）也表示：「柯爾能投到200局，這是理所當然的事。」

回顧過去柯爾的大聯盟生涯，去除2020的縮水賽季，年年的局數都破百，其中更有4年達到200局以上的投球，可謂相當耐投的投手，熱身賽表現不俗的他也毫不意外地被點名為2021開幕戰的先發投手，他表示：「熱身賽的目的就是要拉長局數與用球數，並讓球威更好，這都是為了即將到來的賽季做準備。」

洋基 柯爾

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