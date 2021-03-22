MLB／皇家隊史最大約綁住鐵捕 與培瑞茲簽4+1延長合約

堪薩斯皇家隊今（22）日宣布，將與當家捕手培瑞茲（Salvador Perez）簽下一紙4+1年的延長合約，其中前4年總值為8200萬美元，若球團執行第5年的球隊選擇權，5年薪資總和可高達9350萬美元，創下隊史上最大合約紀錄。

We have agreed to a four-year contract extension with Salvador Perez!#TogetherRoyal pic.twitter.com/Qho3Wj7E2L — Kansas City Royals (@Royals) March 21, 2021

30歲的培瑞茲過去一直是皇家隊本壘板後的重要支柱，除了生涯至今從未離開皇家外，更是2015年美聯冠軍、16年世界冠軍的重要奪冠拼圖，原訂今年賽季結束將進入自由球員市場的他，將有機會在未來5年繼續為堪薩斯城效力。

培瑞茲表示：「我真的很開心可以在這邊待上好長一段時間，無論是4年或是5年，我希望能在堪薩斯結束職業生涯，我愛這裡的球迷，已經迫不及待的想要開季，看看會發生什麼。」

如果培瑞茲待在皇家直到職業生涯結束，那麼他將跟隨左外野金手套高登（Alex Gordon）成為「終身皇家人」，後者在2016年簽下4年7200萬延長合約後，於去年球季結束後退休。

在結束因韌帶置換手術（Tommy John surgery）報銷的2019賽季，培瑞茲去年用成績證明他已經完全回歸。防守上，培瑞茲一直都不是個擅長偷好球（Framing）的捕手，不過他靠著在隊上的領袖氣質、領導能力和軟實力，除了在當地擁有超高人氣，培瑞茲去年賽季的回春表現無疑是贏得這張合約的關鍵。他2020年的156個打席中繳出打擊三圍.333/.353/.633，包括11支全壘打，儘管他不用繳出如此打擊成績就極具生產力，在2017-18兩個賽季，他的打擊三圍為.251/.285/.466，由此可見他的保送率不高，或許該說誇張的低，但身為捕手如此的打擊表現已經相當搶眼。

這筆合約將在2022年才開始生效，也因此不影響皇家隊今年的薪資總額，培瑞茲本季的薪資仍為1420萬美元，在此之前，球團也與29歲的多茲爾（Hunter Dozier）達成4年2500萬美元的延長合約。