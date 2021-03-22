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MLB／獲選太空人開幕戰先發投手 葛蘭基：我沒在乎過

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
葛蘭基將成為太空人隊本季開幕戰先發投手。 歐新社
葛蘭基將成為太空人隊本季開幕戰先發投手。 歐新社

休士頓太空人隊投手葛蘭基（Zack Greinke）今（22）日在總教練貝克（Dusty Baker）宣布下，將成為本季開幕戰先發投手，性格古怪同時不愛受訪的他，也做出了與自己個性如出一轍的回答：「我沒在乎過。」

據大聯盟官網作家撰文，葛蘭基在今日對上馬林魚的熱身賽中投了4.1局、用球數68球下場，記者問他成為開幕戰先發有什麼感想，他回答：「我不在乎，或許整季下來能有更多先發機會，有更多的機會可以讓先發場數推進到32到35場。」

葛蘭基在今天4.1局的投球中被敲5安，僅1分責失，卻也只有1次三振，針對表現他表示，「我的滑球最近幾年投得不是很好，尤其是去年」、「投的感覺不錯，但結果很爛，現在滑球的軌跡很棒，但我無法掌制，如果能控制，這就會是個好球，我投了太多距離好球帶太遠的壞球，如果我無法控制他，那這就是個爛球種。」

在2019與2020，葛蘭基的滑球被打擊率分別是.308 與.298，且使用率高達16%，僅次於速球的41%與變速球的22%，今天的熱身賽他也投了10顆滑球，其中有7顆被打者的棒子咬中，結果是1支二壘安打和1支一壘安打。

在被宣布為開幕戰先發後，這將成為葛蘭基生涯第五次獲頒此殊榮，過去2010年在皇家、16、17、19年響尾蛇時期也曾擔綱開幕戰投手，不過數據顯示他在開幕戰的表現往往不盡人意，合計0勝1敗，防禦率8.20。

太空人 Zack Greinke

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