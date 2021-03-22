MLB／投球、打擊模式同場啟動 大谷翔平愛透了這感覺

站上投手丘之前，天使隊「二刀流」大谷翔平先擔任開路先鋒、站上打擊區，他在今天的春訓熱身賽同場投、打，「投手大谷」先發4局、失1分，最快球速101.9哩，「打者大谷」2打數敲出2安打，打擊率維持6成36超高檔，讓對手只能嘆「真的是怪物」。

天使今天作客出戰海盜隊，採國聯的投手打擊制，也因此先發登板的大谷翔平必須上場打擊，總教練麥登（Joe Maddon）直接將他放在第一棒。

大谷翔平兩打數都敲出安打，另選到1次保送，投球則繳出4局、被敲2安打、失1分，有5次三振、2次保送，直球球速落在95到101哩，與超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）對決的兩打席，大谷占得上風，1次賞出三振，1次讓他敲出游擊上方飛球出局，打席中還出現101.9哩球速。

大谷翔平表示，「我真的很興奮可以展現我的能力，這是我2018年來到這裡的原因，前兩年因為受傷，我相信我讓很多人失望了，我很期待可以向大家展現我的能力。」

同場投、打的感覺，讓大谷翔平愛透了，「我希望在球季中也能這樣，如果我可以幫自己打分數回來，那會讓我在投球上更有信心、更有侵略性。」

翻開在日職的經歷，大谷翔平也確實有資格這麼說，他在效力日本火腿隊時期，曾於2016年7月3日擔任先發投手、開路先鋒，首局首打席首球就開轟。

大聯盟例行賽史上，前一次有人同場擔任先發投手、開路先鋒，且投超過1局，已是1901年9月30日紐約巨人隊的瓊斯（Jim Jones）；前一次有人同場先發投球、打第1棒，則是1968年9月22日雙城隊陶瓦（César Tovar），當天陶瓦完成單場9個守位「大滿貫」。

大谷翔平這麼狂，教士隊先發投手史奈爾（Blake Snell）說：「他根本是怪物吧！可以投到100哩，還能打擊，他在投、打兩端都是一名優秀的選手，這太困難了。」史奈爾表示，大谷翔平對投球與打擊都有自己的想法，又都能做到兩全其美，真的很令人印象深刻。