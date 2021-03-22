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MLB／大谷翔平飆164公里火球又揮2安！塞揚強投讚「怪物」

中央社 / 洛杉磯21日專電
大谷翔平在春訓熱身賽同時擔任先發投手、打線第1棒，投球先發4局飆5次三振，被敲2支安打。 路透
大谷翔平在春訓熱身賽同時擔任先發投手、打線第1棒，投球先發4局飆5次三振，被敲2支安打。 路透

通常少棒才看得到的調度，日本球星大谷翔平卻在大聯盟實現了。他今天春訓熱身賽同時擔任先發投手、打線「開路先鋒」第1棒。對方塞揚獎強投盛讚大谷是「怪物」。

美國職棒分工細密，幾十年罕見有人完美兼顧投手和打者兩種角色，3年多前大谷翔平帶著「二刀流」名號打破慣例，同時用指定打擊、先發投手的身分站穩大聯盟。

今天洛杉磯天使隊作客聖地牙哥教士主場，大谷翔平做出3年多來另一個重大突破。不同以往投球與打擊日期錯開，他今天第一次同場比賽「蠟燭兩頭燒」擔任第1棒、先發投手，無疑是全場最忙的人。

大谷有多忙，第1局就看得出來。他1局上率先打擊，從塞揚獎強投史奈爾（Blake Snell）手中敲安打，站上壘包當跑者。攻勢結束後，大谷換上手套，1局下登板飆101.9英里（164公里）球速，三振明星游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

投手大谷先發4局飆5次三振，被敲2支安打，唯一失分是1局下被敲三壘安打後，對方靠著內野滾地得分。

打者大谷3次打擊全數上壘，2打數2安打，分別是一壘安打、四壞保送、一壘安打。5局上的一壘安打，實際上是一支被沒收的二壘安打。

大谷當時打中一記下墜變化球，撈成直擊大牆的強勁平飛球，他繞過一壘往二壘衝，對方外野手很快回傳。大谷先一步滑上壘包，卻因為力道過猛離開壘包而遭觸殺出局。

教士先發強投史奈爾以怪物、瘋狂等字眼形容大谷能力：「這傢伙是怪物，他能投100英里球速，還可以打擊，不管投球或打擊都做得很好。成為這樣投打全方位的球員是一件超級困難的事。」

第1棒先發投手在美國大聯盟非常稀少，卻是大谷翔平在日本職棒早就習慣的角色。他2016年7月3日對軟銀鷹，先發8局無失分成為勝利投手，擔任第1棒打者敲出全壘打。

大谷今天賽後向媒體表示，希望4月球季開打之後也有機會在同場比賽打擊與投球。

他表示：「如果我可以為自己攻下分數，這可以幫助我在投手丘上更有信心，更積極對付打者。」大谷坦言過去兩年傷勢令很多人失望，但身兼投打角色是他2018年赴美挑戰大聯盟的初衷，期待接下來比賽向外界證明他有能力做到。

大谷翔平在春訓熱身賽同時擔任先發投手、打線第1棒，3次打擊全數上壘，2打數2安打，外加1次保送。 路透
大谷翔平在春訓熱身賽同時擔任先發投手、打線第1棒，3次打擊全數上壘，2打數2安打，外加1次保送。 路透

大谷翔平 天使

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