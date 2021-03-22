美聯群雄摩拳擦掌 勿忘過街老鼠太空人也是一強

如果說去年最幸運的球隊是太空人而不是最後奪冠的道奇，許多人應該會深有同感。自從前年11月震驚球界的「太鼓門」偷暗號事件爆出並越滾越大後，29隊——尤其是自覺被偷走一冠的道奇球迷全都「磨刀霍霍」，迫不及待要在太空人來訪時噓爆這群「作弊仔」。結果天有不測風雲，疫情帶來的無觀眾球季讓太空人逃過一劫。如今新球季即將開打，雖說不少球隊限量開放觀眾進場。但畢竟事隔一年有餘，再加上球迷的生活、大聯盟比賽都已被疫情搞得章法大亂，想再大噓特噓太空人只怕也是提不起勁來。

很多人可能也以為，雖然太空人球員不像教練、GM一樣獲得應有的制裁，但棒球之神自會給予「天罰」，讓他們從此一蹶不振。至少聽不到「鼓聲」的太空人打者成績勢必一落千丈。再加上兩大王牌柯爾（Gerrit Cole）跟韋蘭德（Justin Verlander）走的走傷的傷，太空人不死也將半殘。

但結果顯非如此。雖說球隊精神領袖，也是太鼓門事件最大焦點的亞土維（Jose Altuve）去年確實打得奇爛無比，不但整季OPS .629創生涯新低，而且打擊率竟然低到只有.219，跟過去三屆打擊王、生涯打擊率.311的表現判若兩人。主力打者布萊格曼（Alex Bregman）、柯瑞亞（Carlos Correa）及古瑞爾（Yulieski Gurriel）成績也都下滑不少。再加上投手傷兵連連，打到最後太空人幾乎全靠缺乏經驗的年輕投手苦撐——去年他們總共拉了10位新人投手上大聯盟——但最後太空人還是交出近五成的勝率（29勝31敗）。季後賽還連過雙城、運動家兩關，差點殺回世界大賽跟道奇「仇人相見」。

太空人三壘手布萊格曼在2018、2019兩季共打出72支全壘打，去年的縮水球季只有6轟，不過他仍然維持很好的選球能力，沒有理由不相信這位快滿27歲的好手將再發揮巨砲威力。 美聯社

更重要的是，雖然太空人打者的表現從前年位居全大聯盟第一降到去年只有平均水準。但從許多數據看來，即便少了偷暗號的優勢，他們掌握球路跟擊球的能力仍是聯盟中佼佼者。大聯盟進階數據Statcast顯示，太空人前年的好球擊球率（Zone Contact%，85.5%）與揮空率（Swing%，20.9%）都是榜首，去年這兩項成績小跌到84.3%及22.2%，但依舊是全大聯盟第一。他們退步最多的數據其實是長打率（從前年的.495掉到去年只有.408）及場內安打率（BABIP，.296下降到.273）。但前者有望靠太空人強大的「技術力」——被視為球界標竿的數據分析及訓練技術——找回，後者則多半是短期的低潮。

從陣容來看，雖說明星開路先鋒史布林格（George Springer）出走，但有去年因膝蓋手術整季報銷的新人王艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）歸隊補上這個火力空缺。同時兩大主將柯瑞亞（25歲）及布萊格曼（26歲）都還處於球員生涯的上升階段，再加上年僅23歲的後起之秀塔克（Kyle Tucker）將迎來生涯第一個完整球季，去年表現不受疫情及偷暗號事件影響的老將布蘭特利（Michael Brantley）也將回歸，因此火力串連並無太大問題的太空人打線不但可望大反彈，甚至可能回到過去首屈一指的地位。

太空人左外野手布蘭特利(左)與大都會游擊手林多(右)在春訓比賽中互開玩笑，他們過去是印地安人的隊友。 美聯社

反之投手戰力則不容樂觀。賽揚巨投韋蘭德留下的巨大空缺絕不是任何投手有能力填補。但在最後一刻補進工作馬歐多瑞齊（Jake Odorizzi）後，如今擁有老將葛蘭基（Zack Greinke）、曲球高手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）、去年表現優異的三年級投手尤奎迪（Jose Urquidy）、二年級生哈維耶（Cristian Javier）及歐多瑞齊的太空人先發投手陣容已算是五門齊。如果不是兩大明日之星惠特利（Forrest Whitley）跟瓦德茲（Framber Valdez）一個去動韌帶重建手術，另一個春訓被回擊球打折無名指無限期缺賽，他們的先發投手戰力還會更加強大。

牛棚方面如前所述，去年傷兵累累的太空人拉了一大堆菜鳥上來應急。沒想到意外練出帕雷迪斯（Enoli Paredes）、泰勒（Blake Taylor）跟史克拉柏（Andre Scrubb）三位可用之兵——三人合力投了65局防禦率只有2.63。今年這三位二年級生仍會是牛棚主力——不過史克拉柏因肩傷有可能錯過開季。此外預定名單上還有去年接手終結者的普雷斯利（Ryan Pressly）、因疫情上季停打的回鍋老將史密斯（Joe Smith）以及季外簽下的前道奇布局投手拜耶斯（Pedro Baez，因感染肺炎將錯過開季），因此今年太空人牛棚處境將大有改善，不至於像上季那樣捉襟見肘。

普雷斯利(右)生涯都是以擔任中繼為主，去年球季臨危受命扛下終結者重擔，表現倒也中規中舉。 美聯社

當然，對太空人來說最大優勢之莫過於他們所在分區不像美聯其他兩區那麼強勢。跟有新三巨頭洋基、光芒及藍鳥的東區及雙城、白襪先後崛起的中區相比，美聯西區原本最強的運動家其實正走下坡，原因想當然爾，一向小本經營的他們在連三季打進季後賽後戰力正不斷流失。至於年年花大錢補強年年都在陪太空人打球的天使名次雖可望向上提昇，但整體戰力跟太空人顯然還有一段差距。等而次之的水手及遊騎兵自然更不成氣候，遠不足以威脅太空人的地位。

最後上數據，兩家網站Fangraph及Baseball Prospectus都看好太空人能以四場以上的勝差領先美西其他球隊拿下分區冠軍。其中BP的模擬結果更顯示太空人有機會拿下美聯第二種子。有人認為由於今年球季結束後，成為自由球員的明星游擊手柯瑞亞鐵定出走，太空人勢必將進入另一輪重建期。但在那之前，這隻「過街老鼠」顯然仍會是隻以冠軍為目標的勁旅。