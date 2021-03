MLB／哈里斯與羅布列斯雙雙傷退 國民隊主力雪上加霜

繼「天才小史」史特拉斯堡(Stephen Strasburg)背部不適、中外野手羅布列斯(Victor Robles)在昨(20日)天因背部緊繃退場,日前又傳出牛棚主將哈里斯(Will Harris)因右手發現血栓而必須接受進一步治療,面對即將開戰的大聯盟賽季,國民隊的處境可說是雪上加霜。

羅布列斯在昨日國民對上太空人的比賽中表現出色,敲出1支二壘安打和1支全壘打,但在5局的一次守備中將球傳回內野時扭傷了背部下場。

Dave Martinez says that Victor Robles "feels fine" after having some back tightness yesterday. He was already scheduled to rest tonight and will take some swings in the cage. Martinez hopes he's back in the lineup tomorrow.