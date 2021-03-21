MLB／哈里斯與羅布列斯雙雙傷退 國民隊主力雪上加霜

繼「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）背部不適、中外野手羅布列斯（Victor Robles）在昨（20日）天因背部緊繃退場，日前又傳出牛棚主將哈里斯（Will Harris）因右手發現血栓而必須接受進一步治療，面對即將開戰的大聯盟賽季，國民隊的處境可說是雪上加霜。

羅布列斯在昨日國民對上太空人的比賽中表現出色，敲出1支二壘安打和1支全壘打，但在5局的一次守備中將球傳回內野時扭傷了背部下場。

Dave Martinez says that Victor Robles "feels fine" after having some back tightness yesterday. He was already scheduled to rest tonight and will take some swings in the cage. Martinez hopes he's back in the lineup tomorrow. — Jesse Dougherty (@dougherty_jesse) March 20, 2021

國民主帥馬丁尼茲（Davey Martinez）說羅布列斯在賽後舒緩了些，他將暫時休息一日，預計在後天進行打擊練習，並「希望他能明天就回歸先發打線。」

哈里斯（Will Harris）因右手發現血栓而必須接受進一步治療，面對即將開賽的大聯盟賽季，國民隊的處境可說是雪上加霜。 取自MLBTR推特

而針對哈里斯的問題，馬丁尼茲表示：「他在上次投球就有說感到不適，我們照了MRI（核磁共振）後發現有個小血栓在他的右手臂。」並透露前者將前往聖路易與當地的醫生進行治療，時程仍未訂。

「對我來說這不容易，我不了解醫學，不知道確切的影響，」馬丁尼茲表示「但我知道這可能會很嚴重，必續盡快去治療他。」

這是哈里斯與國民簽下3年2400萬美元合約中的第二年，目前在熱身賽出賽2場、2局被敲1安且未失分，並送出1次三振，對戰打擊率僅.143，是國民仰賴的牛棚大將之一。

News on Will Harris seeing a specialist soon for a blood clot in his right arm: https://t.co/lZG7rg2J5J — Jesse Dougherty (@dougherty_jesse) March 19, 2021

光是春訓期間，國民隊就傷了史特拉斯堡、羅布列斯與哈里斯等3名舉足輕重的主力球員，面對開幕戰的4月還有不到3個星期的時間，這些球員的復健與其餘球員的保健問題是國民隊接下來該面對的課題之一。