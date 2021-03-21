MLB／熱身賽26打數慘吞10K 金河成赴美震撼教育

教士隊南韓野手金河成，從韓職赴美第一次春訓狀況低迷，今天對道奇隊熱身賽擔任先發7棒、二壘手，又是3打數掛零、吞下一次三振，打擊率掉到1成15。

金河成在熱身賽出賽12場，合計26個打數只有3支安打，毫無長打表現，被三振10次、保送4次，攻下1分打點，開季定位是內野工具人。

教士隊三壘手馬恰多（Manny Machado）、游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）地位穩固，甩掉受傷的因素，其他野手完全不可能攻占這兩個守位，馬恰多本季年薪高達3000萬美元，塔提斯2月簽下14年3億4000萬美元肥約，總值更在大聯盟史上排名第三。

金河成過去在韓職最熟悉游擊區任務，今年必須移防二壘，但去年國聯新人王票選第二名的柯朗沃斯（Jake Cronenworth）是開季先發人選，過去在英雄隊7個球季累積133轟、575分打點的金河成，在大聯盟起步將是替補身分。