聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／天使官網評大谷翔平 有2018年新人王架勢
天使隊今天在熱身賽2：11不敵運動家，日籍球星大谷翔平連續3天沒有出賽，引發眾人好奇，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，這是大谷自己的決定，想要多休一些，好好準備明天登板先發對決教士隊。
天使備戰4月2日開打的新球季，大谷定位第六號先發投手，確定納入先發輪值，也會儘可能擔任指定打者（DH），再度施展二刀流功力。
麥登今年針對大谷制定一套新計畫，他有權決定何時可以上場扛起DH重任，但絕不可勉強，一定要讓教練團知道他的感覺。
「真的要聽聽大谷怎麼講。」麥登認為，大谷以前當過二刀流，何時需要休息是最重要的事，他也一定要對教練團說清楚。
大谷目前在熱身賽以打者身分出賽8場，20個打數揮出12支安打，打擊率高達6成，4支全壘打也是全隊最多，兩度登板合計4局失6分、吞一敗，最快球速飆到100英里。
天使官網形容，大谷現在身體完全健康，愈來愈有2018年奪下美聯新人王的架勢，麥登也認為他的投打表現都很傑出，但身體、心理素質才是最重要的事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言