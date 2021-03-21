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MLB／天使官網評大谷翔平 有2018年新人王架勢

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

天使隊今天在熱身賽2：11不敵運動家，日籍球星大谷翔平連續3天沒有出賽，引發眾人好奇，天使總教練麥登（Joe Maddon）表示，這是大谷自己的決定，想要多休一些，好好準備明天登板先發對決教士隊。

天使備戰4月2日開打的新球季，大谷定位第六號先發投手，確定納入先發輪值，也會儘可能擔任指定打者（DH），再度施展二刀流功力。

麥登今年針對大谷制定一套新計畫，他有權決定何時可以上場扛起DH重任，但絕不可勉強，一定要讓教練團知道他的感覺。

「真的要聽聽大谷怎麼講。」麥登認為，大谷以前當過二刀流，何時需要休息是最重要的事，他也一定要對教練團說清楚。

大谷目前在熱身賽以打者身分出賽8場，20個打數揮出12支安打，打擊率高達6成，4支全壘打也是全隊最多，兩度登板合計4局失6分、吞一敗，最快球速飆到100英里。

天使官網形容，大谷現在身體完全健康，愈來愈有2018年奪下美聯新人王的架勢，麥登也認為他的投打表現都很傑出，但身體、心理素質才是最重要的事。

大谷翔平

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