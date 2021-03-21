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MLB／史坦頓想重返外野防區 但洋基仍無此打算

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊重砲外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）雖擁有一身怪力，卻也是知名的「痛痛人」，恢復健康的他春訓期間表示自己想要回歸外野防區，可惜球團仍無此打算，將繼續讓他擔任指定打擊。 取自洋基隊推特
洋基隊重砲外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）雖擁有一身怪力，卻也是知名的「痛痛人」，恢復健康的他春訓期間表示自己想要回歸外野防區，可惜球團仍無此打算，將繼續讓他擔任指定打擊。 取自洋基隊推特

洋基隊重砲外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）雖擁有一身怪力，卻也是知名的「痛痛人」，恢復健康的他春訓期間表示自己想要回歸外野防區，可惜球團仍無此打算，將繼續讓他擔任指定打擊。

在洋基隊時期的2018年，史丹頓曾以右外野手出賽35場、左外野出賽37場，但經常傷病纏身的他，近兩季僅出賽41場，距離上次鎮守外野已經要追溯到2019年的9月28日，也因此球團希望他可以顧好自己的打擊本領，在打擊區替球隊做出貢獻就好。

但欲證明自己的史丹頓仍懷有重回外野草皮的心願，他透露自己已和總教練布恩（Aaron Boone）談過，而球隊表示可能安排他在賽季中的1-2個月後擔任外野手，然而在洋基隊官網卻否決了此一消息。。

史丹頓表示他會在接下來幾個月做好準備，這位2017年國聯MVP認為目前仍在春訓時期，「只要再調整一下揮棒，我就能上場比賽了，很期待開季後會發生什麼事。」

復健 洋基

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