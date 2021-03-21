MLB／道奇梅伊伸卡球98英里 100英里直球K掉塔提斯

道奇隊23歲投手梅伊（Dustin May）力拚開季先發名額，今天對教士之戰先發3.2局，被揮出6支安打、失1分，飆出7次三振，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「這是梅伊投得最好的一戰。」

3局下無人出局，一、二壘有人，梅伊對決教士超級球星塔提斯（Fernando Tatis Jr. ），先用98英里伸卡球搶到一好球，接著87英里曲球取得兩好球，在2好1壞之後飆出100英里直球，讓他揮空三振。

梅伊三振7人次有4次用曲球，正因這個球路投得穩定，搭配速度夠的直球、伸卡，讓教士打者頻頻揮空，甚至追打壞球，羅伯茲表示，他的直球能控在內、外角各個角落真的很讚，投得最好還是曲球。

大聯盟新球季將在4月2日開打，道奇、教士被評為戰力最頂尖的兩隊，雙方在熱身賽兩度交手，教士7日2：1獲勝，今天打完前8局2：4落後，9局下追回兩分，最後4：4和局收場。

塔提斯今天3打數1安打、吞下兩次三振，熱身賽打擊率仍有4成21。