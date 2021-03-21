MLB／達比修有4.2局送出8K 可望擔任教士隊開幕戰先發

本季轉戰教士隊的日籍投手達比修有，今天（21日）沒有隨隊在熱身賽面對道奇，反之在實戰模擬的小聯盟賽場上登板先發，他主投4.2局無失分，送出8次三振，大聯盟官網也預測他有望在充滿競爭力的教士隊輪值中擔任開幕戰先發。

在達比修有今日的投球中，雖然被敲出2支安打與1次保送，但他也送出連續4次三振，他在完成預定的4局投球後問投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）：「嘿，再投第五局怎麼樣？」而他最後也如願在第五局繼續登板，解決了2個人次後下場休息。

據大聯盟官網報導，雖然教士隊尚未宣布開幕戰先發，但幾乎可確定是達比修有，上賽季拿下塞揚票選第二名，本季熱身賽又表現優異，沒有理由不讓他在開幕戰出賽。

針對這點，達比修有表示：「你不知道自己的生涯還能延續多久，這可能是我最後的機會，（投開幕戰）對我來說相當有意義。」綜觀達比修的生涯，距離上一次開幕戰先發已經是遊騎兵時期，當時是2017年，他面對印地安人投出6.1局失4分。